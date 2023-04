Melissa Satta insultata per la storia con Berrettini: le parole durissime su Instagram

Fonte: IPA/Ansa Melissa Satta e Matteo Berrettini

A pochi mesi dall’inizio della storia tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è successo quello che mai ci saremmo aspettati. La showgirl, infatti, è stata presa pesantemente di mira proprio per la sua relazione sentimentale con il tennista. In particolare, alcuni commenti e titoli di giornale che addirittura si sono riferiti a lei come “portatrice di sfortuna” l’hanno spinta – comprensibilmente – alla necessità di sfogarsi nelle stories del suo profilo Instagram. La sua volontà? Quella di sensibilizzare chi la segue contro il bullismo e la cattiveria online. Ma andiamo con ordine: ecco cosa è successo.

Melissa Satta insultata per la storia con Berrettini

Melissa Satta appare incredula sul suo profilo Instagram: “Nel 2023 non dovrebbe esistere ciò”. A portarla a sfogarsi direttamente con i suoi follower è la pioggia di insulti che continua a ricevere in questi giorni non solo sui suoi canali social, ma anche da alcune testate giornalistiche. Ma la showgirl sarda ha raggiunto il limite della sua pazienza, decidendo di non rimanere in silenzio dopo che i “leoni da tastiera”, come lei stessa li definisce, le si sono scagliati contro per l’infortunio capitato al fidanzato Matteo Berrettini. L’atleta, impegnato nel Master 1000 di Montecarlo, si è visto costretto ad abbandonare il torneo dopo aver accusato alcuni dolori addominali. Non è la prima volta. Anche in occasione del Master 1000 Miami, in Florida, gara in cui il tennista era uscito sconfitto dal match, alcuni sgradevoli commenti avevano additato Melissa a “distrazione”.

Proprio all’accaduto Melissa ha voluto dedicare numerose storie, per sfogarsi, certamente, ma anche per sensibilizzare chi la segue: “Non sono solita fare questi tipi di video, sto vivendo una situazione sui social surreale. Da tempo ricevo insulti sui social, messaggi di sessismo e bullismo: “Sono due temi che per me sono molto importanti. Sono molto sensibile a queste due cose. Non solo per me stessa, perché questo è quello che vivo io ma voglio lanciare proprio un messaggio per le tante ragazze che vivono ogni giorno situazioni del genere”. E sottolinea: “Io vengo attaccata per la mia storia personale, per la storia sentimentale che sto vivendo“.

Melissa Satta non la manda neanche a dire a un’importante testata giornalistica, che negli scorsi giorni, proprio in seguito all’incidente di Berrettini ha titolato: “Melissa Satta porta sfortuna a Berrettini”. I legali della modella hanno avviato azioni legali preliminari per tutelare la propria assistita.

Melissa Satta e Berrettini: su Instagram la risposta agli insulti

L’interesse della showgirl però, non è solo quello di denunciare il trattamento che gli haters le stanno riservando, ma intervenire su un problema ben più generale: quello della violenza sui social. “Ci sono tante ragazze – ha detto – che ogni giorno vengono bullizzate per tantissimi altri motivi. Penso che nel 2023 non debba più esistere né questo tipo di bullismo né questo tipo di sessismo. Penso che anni fa ho scelto e accettato di essere un personaggio pubblico e quindi accetto qualsiasi cosa comporti essere un personaggio pubblico. Mi chiedono foto, autografi e sono molto contenta di questo. Sono contenta di raccontarmi sui media, di raccontarvi dei miei progetti di lavoro, del mio ruolo di donna e mamma anche se poi anche io amo tenere alcune cose per me, amo la mia privacy”.

Melissa Satta e Matteo Berrettini: una storia tutta da vivere

Non si sa ancora come è nata, ma la storia tra Melissa Satta e Matteo Berrettini ci ha già fatte innamorare. La loro relazione sembra essere nata appena prima dello scorso Natale e il primo avvistamento insieme – documentato dalle telecamere di Sky Sport – è avvenuto a gennaio 2023, al Forum di Assago per la partita dell’Olimpia Milano in una sfida di Eurolega di basket. “Tutto quello che arriverà dovrà rappresentare la ciliegina sulla torta, dare un più a questo equilibrio e non un meno”, aveva confessato Melissa a Silvia Toffanin, facendo riferimento a una serenità ritrovata tra carriera e famiglia. In quell’occasione non aveva fatto segreto di avere ancora voglia di maternità: “Vorrei un altro figlio. Sarebbe bello dare una sorellina o un fratellino a Maddox, ma se viene, viene e se non verrà, va bene così”.

I due sono stati paparazzati insieme in più di un’occasione e i gossip su di loro non si sono mai fermati. Qualche tempo fa i due hanno poi finalmente deciso di uscire allo scoperto con una prima e romanticissima foto su Instagram. Questa è stata scattata in occasione di una breve vacanza a Miami, in Florida: la Satta aveva raggiunto il campione di tennis in occasione di una competizione.