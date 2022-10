Marta Flavi, il segreto per tenersi in forma a 71 anni. E il ritocchino di cui non si pente

Fonte: IPA Marta Flavi, come si tiene in forma a 71 anni

Abito in pizzo nero super sensuale per un tango argentino di tutto rispetto. Con questa performance da femme fatale Marta Flavi ha debuttato nella nuova edizione di Ballando con le Stelle e sì, dobbiamo ammettere che un po’ tutte noi ci siamo chieste: “Ma come fa a essere sempre così bella e in forma?”. È presto detto. La conduttrice dello storico programma Agenzia Matrimoniale ha rivelato i suoi segreti di bellezza in un’intervista al settimanale Gente e, con la trasparenza che da sempre la contraddistingue, ha raccontato del suo primo (e unico) ritocchino di cui non si è mai pentita.

“Mi amo molto, mi trovo favolosa, simpaticissima”. Una frase detta certamente con ironia, ma che nasconde un fondo di verità. Perché Marta Flavi, all’età di 71 anni, è davvero favolosa e non solo per via del suo innegabile meraviglioso aspetto, ma proprio per via di quell’autostima che nel corso della vita è riuscita a conquistare. E che di cui tutte noi dovremmo far tesoro.

Anche lei da ragazzina non si piaceva, era sovrappeso e per questo ha dovuto accantonare il sogno di studiare danza classica. “Da piccolina ero cicciottella – ha spiegato nell’intervista -, desideravo tanto fare danza classica ma una mia compagna, ballerina sottile come un giunco, mi diceva che non avevo il fisico, che dovevo fare altro. Poi sono cresciuta, mi sono affusolata.” E da lì tutto ha cominciato pian piano a cambiare, finché è diventata una donna più sicura di sé e fiera del proprio aspetto.

Non è una mera questione di bellezza, certamente, piuttosto la voglia di star bene con sé stessa e prendersi cura del proprio corpo con amore e rispetto. Ma come fa a tenersi così in forma a 71 anni? È la stessa conduttrice a spiegarlo: “Mi prendo cura del mio corpo con un’ora di cyclette, una di camminata veloce e mezz’ora di pesi ogni giorno“. Un vero toccasana per il metabolismo che, come ben sappiamo, tende a rallentare con l’avanzare dell’età. Mantenere delle sane abitudini di vita è il primo passo per ottenere una forma al TOP e stare in salute.

E per quanto riguarda, invece, la sua pelle a dir poco perfetta, Marta Flavi ha rivelato: “Al viso faccio di tanto in tanto un trattamento laser rassodante e utilizzo buone creme a volontà”. Cose che la accomunano a tante celebs agée, come Jane Fonda tanto per citarne una, orgogliose di sfoggiare i propri anni (e le proprie rughe) come bagaglio di un’esistenza assaporata intensamente. Le rughe non sono, in fondo, il racconto della vita che abbiamo vissuto?

Marta Flavi e il ritocchino fatto da ragazza

Prima di diventare uno dei volti più amati del piccolo schermo e di convolare a nozze con Maurizio Costanzo (matrimonio finito a causa del “triangolo” con Maria De Filippi), Marta Flavi ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica. Un ritocchino di cui non si è mai pentita in fondo, fatto di nascosto dalla sua famiglia: “Da ragazza mi sono rifatta il naso – ha raccontato -. Era grosso, aquilino. Mio padre diceva che era bellissimo, che denotava una forte personalità, ma io non vedevo tutta questa poesia. Così, con i soldi messi da parte per un anno intero e vendendo i braccialettini miei e di mia sorella Margherita, ovviamente ignara di tutto, sono andata da sola a operarmi. Al ritorno a casa dopo l’intervento mio padre è svenuto; mia madre è rimasta male perché non le avevo detto nulla”.