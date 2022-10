Maria Grazia Cucinotta, la figlia Giulia è cresciuta e si è laureata: “Felicità assoluta”

Fonte: Instagram Maria Grazia Cucinotta e la figlia Giulia

Per mamma e papà è sempre una grande emozione festeggiare i traguardi dei propri bambini, anche quando bambini non lo sono più: così Maria Grazia Cucinotta ha condiviso sui social l’enorme emozione per la laurea di sua figlia Giulia, che è ormai una ragazza meravigliosa. Le loro (rare) foto di famiglia sono una vera gioia per gli occhi.

Maria Grazia Cucinotta, le foto di famiglia

Pur molto riservata della sua vita privata, stavolta Maria Grazia Cucinotta ha fatto uno strappo alla regola e ha pubblicato degli scatti meravigliosi sul suo profilo Instagram. D’altra parte, l’occasione è decisamente speciale: sua figlia Giulia si è laureata con il massimo dei voti, e tutta la famiglia ha festeggiato con grande emozione. L’attrice ha condiviso la sua gioia immensa con i fan, spendendo parole d’amore bellissime: “Oggi Giulia si è laureata con 110 e lode… quante emozioni belle, di quelle che ti riempiono gli occhi di lacrime felici e il cuore di una felicità assoluta… grazie amore di mamma… io e papà ti amiamo”.

La toccante didascalia è accompagnata da foto che ci fanno sognare, ancor di più perché sono così rare e preziosissime. La Cucinotta non è solita condividere i momenti più intimi della sua famiglia, lasciando soprattutto alla figlia la privacy che merita. Ma non stavolta, perché con il cuore gonfio di orgoglio ha voluto mostrare a tutti l’incredibile traguardo di Giulia. La ragazza, che ha appena concluso il suo percorso di studi in Economia e Management presso la LUISS di Milano, ha indossato la tradizionale corona d’alloro e ha festeggiato con i suoi genitori.

Le foto sono davvero dolcissime: c’è il tenero abbraccio di Maria Grazia con la figlia, due bellezze incredibili (e Giulia, a quanto pare, ha ereditato tanto dalla splendida attrice). E poi, ecco il ritratto di famiglia. Mamma e papà si stringono attorno alla festeggiata, indossando i loro migliori sorrisi e cercando di trattenere l’emozione. Questa è stata una giornata davvero speciale, che non dimenticheranno mai.

Maria Grazia Cucinotta, chi è la figlia Giulia

Molti anni fa, Maria Grazia Cucinotta ha incontrato l’uomo della sua vita, l’imprenditore Giulio Violati. La loro è una di quelle storie d’amore da favola che, vissuta lontano dalle luci dei riflettori, viene coltivata giorno dopo giorno con tanta passione. Nel 1995, l’attrice è convolata a nozze e solo qualche anno dopo da questa bellissima unione è nata la sua unica figlia Giulia Violati, che ormai è una splendida ragazza. “La nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore, e quel battito è il battito del nostro cuore” – aveva scritto la Cucinotta su Instagram, in occasione del 18esimo compleanno della figlia.

Ora Giulia ha raggiunto un traguardo importante ed è pronta a lanciarsi nel mondo del lavoro, ma anche a fare qualche esperienza all’estero, come aveva già rivelato ai suoi genitori qualche anno fa. A quanto pare, ha le idee ben chiare: per il momento, nel suo futuro non c’è il mondo dello spettacolo. E se in passato ha collaborato accanto a sua madre in un progetto cinematografico, per lei ora c’è molto altro: “Nella vita Giulia punta a fare tutt’altro. Non è facile avere una madre ingombrante come me, che viene riconosciuta e fermata ovunque. Abbiamo cercato di darle sicurezza, facendole capire che lei è se stessa, con uno spazio privato che non deve essere invaso da me e che la mia fama non deve farle ombra” – aveva rivelato Maria Grazia in passato.