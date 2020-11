Oggi è un altro giorno, la Cucinotta racconta l’amore con Giulio e ricorda Massimo Troisi

Ospite di Oggi è un altro giorno, Maria Grazia Cucinotta ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita: dalla carriera sfavillante, all’amicizia con Massimo Troisi, passando per l’amore con Giulio e quello per i suoi genitori.

L’attrice siciliana ha ricordato l’amico Massimo, con il quale ha lavorato sul set del film cult Il Postino. Oltre a soffermarsi sul grande talento dell’artista, la Cucinotta ha anche parlato del ruolo importante che ha avuto nella sua vita:

Massimo era così, lui non recitava mai. Per me è stato un fratellone, mi invitò per un Capodanno a casa sua e lì conobbi Giulio. Lo avevo pregato di non dargli il mio numero perché non mi stava simpatico, ma ovviamente non mi ha ascoltato. Giulio mi ha chiamata, io non lo avevo neanche riconosciuto. Mi ha detto: ‘Sei libera questo giorno? Perché ti voglio sposare’.