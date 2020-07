Maria Grazia Cucinotta spegne 52 candeline: la foto su Instagram con il marito e la figlia

editato in: da

Attrice talentuosa, dal fascino indiscutibile e dalla bellezza straordinaria: Maria Grazia Cucinotta è una delle donne più avvenenti e dotate del cinema italiano, connubio che ha fatto sì che la sua carriera brillasse nel corso degli anni. Eppure, per lei, successo e fama sono secondari: al primo posto c’è sempre la sua bellissima famiglia, come appare chiaro dai festeggiamenti per i suoi 52 anni.

Niente celebrazioni eccessivamente mondane, nessuna sfumatura d’eccesso per l’attrice che ha conquistato tutti con il ruolo di Beatrice Russo ne Il Postino di Massimo Troisi. La parola chiave di questo compleanno è la semplicità, nella più dolce delle sue accezioni.

Maria Grazia Cucinotta ha spento le candeline a mezzanotte insieme alle due persone più importanti della sua vita: il marito Giulio Violati, al suo fianco dalla fine degli anni Ottanta, e la figlia Giulia, bellissima e sempre più simile a lei.

Per l’attrice è un momento meraviglioso: terminato il periodo d’emergenza sanitaria, sta tornando a programmare le sue tournée teatrali dei prossimi mesi che, seppur gradualmente e in accordo con le normative vigenti, la riavvicineranno al suo posto.

È anche tornata a impegnarsi nei progetti della sua Onlus, Vite senza paura che si occupa di sostenere, assistere e proteggere le donne vittime di violenza e abusi. Ma non è tutto qui: tra qualche mese, infatti, la Cucinotta risposerà il suo Giulio. A ottobre i due festeggeranno le Nozze d’Argento e si scambieranno gli anelli con più amore che mai.

E per quanto riguarda l’età? Come ci ha rivelato nel corso di una recente intervista esclusiva, Maria Grazia non ha paura degli anni che si susseguono. Al contrario, è felice del tempo che passa, che la rende sempre più forte e consapevole di sé stessa:

Sono andata più veloce del tempo, e questo mi ha permesso di non rendermi conto del tutto degli anni che sono passati. Mi ritrovo oggi con la mentalità di una ragazzina che sta iniziando a fare i primi passi, anche quelli sbagliati. Non ho paura della vecchiaia, delle rughe, di nulla. Più ti guardi e più invecchi. Se un po’ te ne freghi e vivi la tua vita normalmente, rendendoti conto soprattutto di quanto sei fortunata a svegliarci al mattino e a stare bene, forse eviti tante stupidaggini. Parlo soprattutto di quelle che molte donne fanno alla propria faccia: ormai esistono tutti i mezzi tecnici, basta Photoshop, se proprio vuoi vederti giovane.

Insomma, la Cucinotta è un esempio straordinario di come bellezza e consapevolezza possano andare di pari passo. E a lei vanno i nostri migliori auguri.