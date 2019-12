De Filippi, pranzo con un uomo misterioso. E fa una confessione sulla Ferilli

editato in: da

Trionfatrice degli ascolti televisivi, macinatrice di successi, creatrice di fenomeni pop, Maria De Filippi, una delle regine del piccolo schermo italiano è un talento cristallino ma anche una lavoratrice instancabile. Nell’ambiente è conosciuta infatti per la grande passione e il grande attaccamento al suo lavoro, ed è difficile immaginarla fuori dagli studi televisivi.

Quando succede è perché si gode il relax in famiglia, a casa con il marito Maurizio Costanzo, con cui è sposata da vent’anni, o con l’amatissimo figlio adottivo Gabriele. Proprio per questo vederla “pizzicata” sulle pagine del settimanale Chi a godersi un pranzo sotto il sole ancora tiepido di Roma in compagnia di un uomo che non è il marito e oltretutto si presenta all’appuntamento munito di mazzo di fiori ha scatenato la curiosità del pubblico.

Che Queen Mary, nota per essere dedita al lavoro quanto a Maurizio, abbia ora qualcosa da nascondere? Si sono chiesti i più maliziosi. Il dubbio però è durato pochissimo, il mistero è stato svelato e il galante commensale della De Filippi si è rivelato essere un amico di lunga data, nonché un fidato collaboratore, capostruttura della Fascino. Nessun altarino quindi, per la De Filippi, che rimane fedelissima ai suoi grandi amori: Costanzo e la televisione.

E, a proposito di questa grande passione e dei trionfi televisivi della De Filippi, arriva dalla stessa creatrice di Tu Sì Que Vales una rivelazione relativa a uno dei personaggi più amati dello show del sabato sera di Canale 5: Sabrina Ferilli. La regina di Mediaset ha infatti svelato a Fanpage, durante una simpatica intervista doppia, di aver già proposto all’attrice romana, visto il successo riscontrato quest’anno, di far parte anche della prossima edizione dello show, in modo da riformare la brillante coppia di donne, artiste, amiche e formidabili intrattenitrici che ha fatto, in parte, la fortuna dell’edizione di Tu Sì Que Vales di quest’anno.

La risposta della Ferilli? È ironica, da par suo, ma chiarissima “Maria è quella che ti svela la sorpresa nell’uovo che ti regala”. Ecco, sorpresa svelata. E ora non resta che attendere la nuova edizione di Tu Sì Que Vales per godersi di nuovo in azione questa strana e affiatatissima coppia.