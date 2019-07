Maria De Filippi, Sabrina Ferilli nuovo giudice di Tu Si Que Vales

editato in: da

Sabrina Ferilli torna di nuovo a lavorare al fianco di Maria De Filippi, stavolta però lo farà in un contesto per lei inedito: l’attrice è stata infatti appena confermata come nuovo giudice di Tu Si Que Vales.

Nelle scorse ore sono arrivate conferme e novità molto interessanti in merito all’offerta Mediaset per la prossima stagione televisiva, e una delle notizie più attese riguardava proprio la giuria del talent show di Canale 5.

I fan della trasmissione, curiosi di scoprire chi sarà a giudicare i nuovi talenti di Tu Si Que Vales, hanno avuto una bella sorpresa. Sabrina Ferilli è entrata, infatti, di diritto tra i giurati dello show, al fianco di capisaldi della trasmissione quali Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

Iva Zanicchi invece non è stata riconfermata per la stagione 2019, mentre si rimane ancora nel campo delle indiscrezioni per quanto riguarda Teo Mammuccari, che sembrerebbe essere in trattative con la produzione. Punto di domanda anche per il ritorno di Belen Rodriguez alla conduzione del programma: alcune indiscrezioni parlano, infatti, della possibilità che venga sostituita da Diana Del Bufalo.

Ma torniamo alla Ferilli: per lei non è la prima volta come giudice di una trasmissione, perché è già stata per ben quattro stagioni ad Amici (dalla 12esima alla 15esima edizione). Quindi ha avuto la possibilità di lavorare al fianco della De Filippi, che ritroverà anche a Tu Si Que Vales.

Il ruolo di Sabrina nella prossima stagione del talent show è ben chiaro: sarà la “capitana” della giuria popolare, quindi permetterà al pubblico di dare la propria opinione sulle esibizioni dei concorrenti che si presenteranno sul palco.

Anche la scorsa stagione la Ferilli aveva ricevuto la medesima proposta di partecipare alla trasmissione, ma in quell’occasione aveva dovuto rifiutare per onorare altri impegni lavorativi. Proprio in quel periodo l’attrice era infatti sul set de L’amore strappato, andato in onda nella primavera del 2019, riscuotendo un enorme successo.

È questo dunque un momento d’oro che, dopo il ruolo da protagonista nella fiction di Canale 5, la vede pronta a tornare sul piccolo schermo. Tu Si Que Vales andrà in onda nell’autunno del 2019, probabilmente a partire dal mese di settembre, e siamo tutti curiosi di scoprire come se la caverà in questo nuovo ruolo.