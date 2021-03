Chi è Marco Cellucci, il tiktoker che fa impazzire i giovanissimi

editato in: da

È stato uno dei tiktoker più seguiti in Italia nel 2019 e negli anni ha raccolto sempre più seguaci, conquistando un pubblico di giovani e giovanissimi: si chiama Marco Cellucci e grazie alla sua simpatia è diventato una vera e propria star di Tik Tok.

Classe 2002, Marco Cellucci ha sempre amato stare davanti alla telecamera: le sue passioni l’hanno portato ad aprire nel 2014 un canale YouTube, che col tempo l’ha reso famoso agli occhi dei suoi coetanei. Ma il vero successo per lui è arrivato prima con Musical.ly e poi con Tik Tok: il ragazzo negli anni è riuscito a costruire una fan base solida, che oggi ammonta a quasi 6 milioni di seguaci.

Nome e cognome: Marco Cellucci

Data e luogo di nascita: 4 giugno 2002, Manfredonia

Dove abita: Sora

Segno zodiacale: Gemelli

Fidanzata: Giulia Rotondo

Genitori: Anna e Jose Francisco Cellucci

Sorelle/fratelli: Francesco

TikTok: Marco Cellucci

Instagram: marco.is.here

YouTube: Marco Cellucci

La famiglia di Marco Cellucci

La famiglia di Marco Cellucci è molto unita: mamma Anna e papà Jose Francisco hanno sempre sostenuto il figlio nella sua attività sul web, fin dai primi video su YouTube. Il ragazzo è molto legato al fratello maggiore, Francesco, che di tanto in tanto fa capolino nei video del tiktoker.

Le storie d’amore di Marco Cellucci

Marco è legato sentimentalmente alla collega tiktoker Giulia Rotondo. La loro storia è iniziata nel 2016, ma il ragazzo l’ha tenuta nascosta fino al 2019, quando ha deciso di presentare la giovane ai suoi fan con un video su YouTube. Sui social appaiono felici e innamoratissimi, come testimoniano i numerosi video e foto in compagnia l’uno dell’altra.

Collaborazioni e litigi

Fino al 2018 Marco Cellucci faceva parte della The Crew, un gruppo di giovanissimi influencer di cui facevano parte anche le colleghe Iris Ferrari e Sofia Dalle Rive.

Per qualche anno i tre hanno formato un terzetto inseparabile: i ragazzi apparivano spesso insieme sui social, con foto e video in cui apparivano affiatati e complici. Pare però che i tre abbiano preso strade diverse: dopo il 2018 non sono più comparsi nei rispettivi profili.

Il gruppo è stato sciolto per i troppi impegni scolastici – almeno così hanno sostenuto – ma dopo qualche tempo Marco e Iris hanno smesso di seguirsi reciprocamente sui social: i due tiktoker non hanno mai reso ufficiale il motivo del loro allontanamento, mentre pare rimasto intatto (o quasi) il rapporto tra Marco e Sofia.

Le attività di Marco Cellucci

Star prima di Musical.ly e poi di Tik Tok, diventato famoso per i suoi video tutorial sulle piattaforme video, Marco Cellucci ha voluto mettere nero su bianco i suoi suggerimenti (ma non solo).

Così nel 2018 ha pubblicato un libro edito da Fabbri Editori dal titolo Tutto si può ballare. La mia vita a tempo di musica, dove racchiude pensieri, ricordi ed emozioni e tanti consigli per diventare un tiktoker di successo e realizzare coreografie e video perfetti.

Aisha, Zoe e Boss, i gatti di Marco Cellucci

Nei suoi video nei suoi scatti appaiono spessissimo i gatti Aisha, Zoe e Boss, di cui è innamoratissimo. Coccole e giochi sono spesso oggetto di clip divertenti e – ça va sans dire – ogni animale di casa ha un proprio account Instagram.