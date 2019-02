Marco Borriello e Gilda Ambrosio: è nata una coppia

editato in: da

Tra Marco Borriello e Gilda Ambrosio sarebbe scoppiata la passione. A svelare la nuova coppia il settimanale Chi, che ha pubblicato delle foto “incriminatorie” mentre si scambiano un tenero bacio di saluto dopo un pranzo in città.

Se la relazione fosse confermata dai due interessati, si tratterebbe davvero di un gioco delle coppie a incastro: lui, ex storico di Belen, lei, stilista e influencer (creatrice del brand “The Attico”), ultima fiamma accertata di Stefano De Martino. Che è a sua volta ex marito della Rodriguez e – parrebbe- nuovamente insieme a lei.

Per la cronaca, pare che Borriello “tampinasse” da un po’ la bella Gilda, tanto da riempire di like i suoi social. Ma lei si sarebbe degnata di accettare le sue avance solo dopo la notizia del ritorno di fiamma tra Belen e De Martino. Speriamo non si tratti un “chiodo schiaccia chiodo”…