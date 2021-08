Marcell Jacobs, l’ex lo attacca: “Il figlio aspetta ancora una sua chiamata”

Renata Erika , ex compagna di Marcell Jacobs , si sfoga su Instagram, attaccando il campione olimpico e accusandolo di aver dimenticato il figlio Jeremy . Il velocista che ha conquistato l'oro alle Olimpiadi di Tokyo è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata. Classe 1994 a soli 19 anni è diventato papà per la prima volta.

Il suo primogenito è Jeremy, frutto del legame con Renata Erika. In seguito Marcell ha avuto altri due figli, Anthony e Meghan, dall'attuale compagna, Nicole Daza, che presto diventerà sua moglie. Negli ultimi giorni Jacobs era stato immortalato in vacanza a Sabaudia in compagnia di Ilary Blasi e Francesco Totti. Lo sportivo, di ritorno da Tokyo dopo la sua grande impresa, si sta finalmente rilassando. Con lui ci sono Nicole e i figli più piccoli che hanno uno e due anni.

Non ci sarebbe invece Jeremy, come raccontato da Renata Erika che si è sfogata su Instagram, criticando il comportamento dell'ex. "Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no - ha scritto nelle Stories -. Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo".

Sette anni a dicembre, Jeremy è un grande tifoso del suo papà, come si può notare dalle foto pubblicate sul profilo di Renata Erika. Negli scatti il piccolo si allena a Desenzano del Garda insieme ad Adriano Bertazzi, primo allenatore di Jacobs, ed esulta con la bandiera italiana. Già nel giorno della vittoria di Marcell, la donna aveva pubblicato alcuni commenti su Instagram, chiedendo al velocista di riavvicinarsi al figlio. "Siamo fieri del tuo risultato CAMPIONE DEL MONDO! - aveva scritto - Qui qualcuno non vede l'ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai!".

I rapporti fra Jacobs e l'ex compagna non sarebbero idilliaci, così tanto che qualche anno fa Renata Erika si era lasciata andare a un lungo sfogo su Facebook, criticando l'atteggiamento di Marcell. "La tragedia, il sentimento più brutto che una donna/madre può sentire è quando l’uomo con il quale ha fatto un figlio, con il quale ha pensato di passare il resto della sua vita ignora suo figlio, non cercandolo per settimane, senza un messaggio o una chiamata per chiedere come stai. Pur sapendo che il piccolo lo cerca, lo nomina e sente la sua mancanza… Boh spiegatemi voi che c**o di “uomo” è questo?".