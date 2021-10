Mara Venier, lo scherzo del nipotino per la Festa dei Nonni su Instagram

Mara Venier non perde occasione per condividere con i suoi follower i momenti legati alla sua quotidianità. E quando di mezzo c’è il piccolo Iaio, come viene soprannominato il suo nipotino Claudietto, le risate sono assicurate.

Questa volta però la conduttrice di Domenica In si è ritrovata “vittima” di uno scherzo del marito Nicola in combutta con il nipotino: il video è poi stato condiviso da “Zia Mara”, che proprio in occasione della Festa dei Nonni ha voluto celebrare il loro legame speciale.

Mara Venier, il video col nipotino è divertentissimo

Il video di nonna e nipote è stato condiviso su Instagram prima da Nicola Carraro e poi dalla stessa Venier, che non riesce proprio a resistere alla simpatia del suo Claudietto. Nel breve filmato Mara è in tenuta casalinga, sdraiata sul divano mentre guarda i social, quando viene raggiunta dal nipotino che le corre incontro e si getta tra le sue braccia.

Non prima però di aver fatto uno scherzetto alla nonna: prima delle coccole infatti il piccolo Iaio ha rubato dalla tavola – apparecchiata per la colazione del giorno di festa – le fragole dalla fetta di torta di Mara, che fa finta di non accorgersi di nulla, proprio come ogni nonno. Il tutto sotto lo sguardo divertito di Nicola, che divertito filma tutta la scena col suo smartphone.

Non è la prima volta che la conduttrice si diverte a pubblicare i momenti divertenti in compagnia del suo nipotino: spesso nelle sue storie la Venier condivide le giornate più belle con Claudio, tra giochi, risate e mille avventure. Mara Venier del resto è una nonna orgogliosa, che ama mostrare il rapporto con i suoi nipoti.

Mara Venier, l’affetto per i nipoti Giulio e Claudio

Claudio è figlio di Paolo Capponi, nato dalla relazione della Venier con Pier Paolo Capponi: sebbene i rapporti tra madre e figlio non siano stati sempre idilliaci, oggi i due si sono riavvicinati, tanto che Mara ama trascorrere ogni momento libero col suo piccolo Claudietto.

L’altro nipote della conduttrice è poi Giulio, nato dalla figlia Elisabetta Ferracini. In occasione della Festa dei Nonni la Venier ha anche condiviso un momento dolcissimo in compagnia del nipote ormai diciottenne, un ballo insieme che si conclude con un tenero abbraccio da far sciogliere il cuore.