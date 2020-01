Mara Venier, super party su Instagram per il compleanno del figlio Paolo

editato in: da

Regina della domenica pomeriggio di Rai 1, Mara Venier è profondamente attaccata alla sua famiglia. Lo ha dimostrato ancora una volta in questi giorni, riunendo le persone a lei più care per festeggiare il 45esimo compleanno di Paolo, il suo secondogenito.

L’uomo, figlio della conduttrice veneta e dell’attore Pier Paolo Capponi (scomparso nel 2018), ha festeggiato il compleanno in compagnia della madre, ma anche della consorte Valentina – i due sono convolati a nozze la scorsa estate – del piccolo Claudietto, di Nicola Carraro e della sorella Elisabetta Ferracini.

Quest’ultima ha provveduto a riprendere, tramite il profilo Instagram della Venier, i dettagli del party. Grazie alle Stories, i tantissimi follower di zia Mara hanno avuto modo di notare anche la presenza di alcuni amici della conduttrice di Domenica In.

Tra questi è possibile citare il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano – ospite della Venier nel corso dell’ultima puntata del 2019 del suo show – così come il giornalista Alberto Dandolo e l’attore Gianni Dei.

Il party di compleanno di Paolo Capponi, che assomiglia tantissimo al defunto padre, è stato all’insegna della convivialità e della condivisione di momenti speciali con gli affetti più cari. Il festeggiato, indiscusso protagonista delle Stories Instagram dell’orgogliosissima madre, è apparso felice e a suo agio e sempre con il piccolo Claudio tra le braccia (la conduttrice è molto legata al nipotino, che immortala spesso nelle foto che pubblica su Instagram).

Non c’è che dire: il giorno del compleanno di Paolo Capponi è stato celebrato con gioia, entusiasmo e un pizzico di creatività. Gli invitati al party, quando è arrivato il momento della torta, hanno infatti intonato Guantanamera invece che il più che classico motivetto che, come tutti sanno, inizia con “Tanti auguri a te”.

A rendere ancora più forte la bellezza della serata ci ha pensato un dolcissimo abbraccio tra mamma e figlio. Mara Venier, che come già detto è madre anche di Elisabetta Ferracini e nonna del di lei figlio Giulio, non ha mai nascosto di aver vissuto dei momenti difficili con Paolo.

In un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana nel dicembre 2018, la padrona di casa di Domenica In ha rivelato di preferirsi oggi come nonna e di non riuscire a stare più di due giorni lontana dal piccolo Claudio, la cui nascita le ha permesso di ricucire il rapporto con il secondogenito, fondamentale per la serenità che caratterizza oggi il suo privato.