Mara Venier, il marito Nicola Carraro e i mesi difficili: come sta ora

Preoccupazione negli ultimi mesi per Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: come sta adesso ora che il peggio è passato

Fonte: IPA Mara Venier

Il peggio sembra ormai passato per Nicola Carraro: il marito di Mara Venier, dopo due mesi di silenzio, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute, decisamente precarie nelle ultime settimane. Era stata la stessa conduttrice a svelare che il marito stava attraversando un momento difficile, parlando anche di un trasferimento a Milano spostandosi settimanalmente a Roma, da dove va in onda Domenica In.

Nicola Carraro in ripresa: cosa gli è successo

Il marito di Mara Venier sta meglio: era stata la conduttrice a raccontare il momento difficile che stava attraversando, senza però scendere nei dettagli. Il silenzio social degli ultimi due mesi di Nicola Carraro non aveva fatto altro che far accrescere la preoccupazione nei fan, anche se uno scatto della regina di Domenica In con il marito aveva rassicurato tutti. “Piano piano vediamo la luce… Dajeeeee amore mio”, aveva scritto a corredo di una foto che li vedeva insieme abbracciati.

Adesso Nicola è tornato sui social e con un video su Instagram ha aggiornato tutti sui suoi ultimi mesi, tra momenti di difficoltà e alcuni problemi di salute che hanno condizionato la sua vita. “Buongiorno amici, riabbracciamoci con le parole e in alto i cuori, sempre. Eccomi qua, sono tornato. Ci ho messo la bellezza di quasi 60 giorni”, ha spiegato. “Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso, però sto molto meglio“.

Carraro ha anche condiviso con i follower come trascorre le sue giornate in questo periodo: “Faccio fisioterapia, ho perso 9 chili, sono tornato a vivere a Milano e sono qua”. Una scelta non casuale quella di spostarsi nel capoluogo lombardo, dove vivono anche i suoi figli. “Tra un po’ torno in pista, non vi preoccupate”, ha concluso.

Mara Venier, la scelta di vita per il marito

Qualche settimana fa Mara Venier aveva svelato di essersi trasferita nel capoluogo lombardo tornando a Roma ogni settimana per condurre Domenica In. “In questo momento Nicola non è in grande forma e si sta curando. A Milano abbiamo trascorso le feste e, la rivoluzione del nuovo anno, è che abbiamo deciso di stare più tempo a Milano che a Roma. Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella capitale, ma credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino. Io mi sposterò. La serenità di Nicola, la sua felicità, sono anche le mie. Lui è l’amore grande. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini”, aveva detto senza scendere troppo nei particolari.

Adesso che il peggio è passato la conduttrice può tirare un sospiro di sollievo e continuare a dedicarsi al suo show domenicale, che ha dichiarato più volte di voler lasciare per dare più spazio alla famiglia. Ed è ancora indecisa sul da farsi, come ha svelato a Cinque Minuti di Bruno Vespa: “Io faccio un lavoro che amo. Il programma non è mai andato bene come quest’anno, gli ospiti sono gli amici che vengono per me. Mi sono immersa, impegnata e in certi momenti è stato anche totalizzante. A volte penso sia realmente il momento di lasciare, ma il richiamo e la passione sono forti. Fine maggio è ancora lontana, c’è tempo per decidere”.