Måneskin in concerto: le date in Italia ed Europa del Loud Kids on tour 2022

I Maneskin volano a Parigi. E spunta la misteriosa fidanzata di Vic

Il percorso dei Måneskin non è destinato ad arrestarsi. Il gruppo di Damiano David, reduce da un successo mondiale che non avuto precedenti, ha annunciato un lungo tour che toccherà l’Italia e l’Europa nel corso del 2022. La musica è quella di Teatro D’Ira e de Il Ballo della Vita, ma – a volerci scommettere – la tournée sarà anche ricca di tante novità interessanti.

La carriera del gruppo, avviatasi con una lunga gavetta per le strade di Roma, è esplosa a seguito della partecipazione a X Factor nel quale sono arrivati secondi, dietro Lorenzo Licitra. Da quel momento, il percorso è stato sì in salita ma ricco di grandi soddisfazioni, come quello ottenuto con il tormentone Torna a Casa.

La partecipazione al Festival di Sanremo non è stato che l’ennesimo trampolino di lancio per il successo della band, che ha raggiunto il palco di Rotterdam – per Eurovision Song Contest – con un sound che mai è stato associato alla melodia italiana ma che di fatto ci ha rilanciati nell’olimpo della musica rock mondiale.

Zitti e Buoni è diventata un inno alla libertà e alla necessità di costruirsi un proprio cammino liberandosi del giudizio altrui, seguita poi dal manifesto contro i pregiudizi pennellato tra i versi di I Wanna Be Your Slave. L’estate 2021 è stata il teatro a cielo aperto del gruppo, con un tour promozionale organizzato dopo la vittoria a Eurovision Song Contest e nel quale hanno sperimentato loro stessi e un nuovo suono internazionale che ha conquistato tutti.

A rendere più accattivante il tutto sono le personalità del frontman Damiano e della bassista Victoria, vera regina di provocazione e spesso protagonista di performance che hanno infiammato il palco e il pubblico. Tutto questo non poteva che essere replicato con una nuova tornata di date che i Måneskin terranno nel 2022 e nelle quali includeranno anche il grande evento al Circo Massimo di Roma del 9 settembre. Il Loud Kids On Tour è organizzato da Vivo Concerti e i biglietti sono in prevendita sulle piattaforme online e nei negozi fisici abilitati.

Måneskin in concerto: le date del tour

Domenica 6 febbraio 2022 || London, UK @ O2 Academy Brixton

Giovedì 10 febbraio 2022 || Bruxelles, Belgium @ Forest National

Sabato 12 febbraio 2022 || Esch-sur-Alzette, Luxembourg @ Rockhal

Martedì 15 febbraio 2022 || Warsaw, Poland @ Torwar Hall

Venerdì 18 febbraio 2022 || Wien, Austria @ Stadthalle

Lunedì 21 febbraio 2022 || Paris, France @ Le Zenith

Giovedì 24 febbraio 2022 || Zurich, Switzerland @ Halle 622

Sabato 26 febbraio 2022 || Berlin, Germany @ Verti Music Hall

Lunedì 28 febbraio 2022 || Prague, Czech Republic @ Mala Sportovni Hala

Martedì 1 marzo 2022 || Budapest, Hungary @ Barba Negra

Giovedì 3 marzo 2022 || Amsterdam, The Netherlands @ AFAS Live

Lunedì 7 marzo 2022 || Kiev, Ukraine @ Stereo Plaza

Mercoledì 9 marzo 2022 || Moscow, Russia @ Stadium Live

Venerdì 11 marzo 2022 || St. Petersburg, Russia @ Tinkoff Arena

Domenica 13 marzo 2022 || Tallinn, Estonia @ Saku Suurhall

Lunedì 14 marzo 2022 || Riga, Latvia @ Arena Riga