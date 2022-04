Madonna torna single, è finita con Ahlamalik Williams: le sue prime parole su Instagram

Madonna, l’iconico abito di Material Girl all’asta (per una cifra da capogiro)

C’è aria di grandi cambiamenti, per Madonna: impegnata in numerosi progetti che la vedranno presto protagonista della scena musicale (e non solo) internazionale, la popstar avrebbe deciso di chiudere la sua relazione con Ahlamalik Williams. I due, che stavano insieme da 4 anni e avevano fatto molto parlare per la loro grande differenza di età, si sarebbero lasciati ormai da qualche settimana.

Madonna, l’addio ad Ahlamalik Williams

“Il karma dice: quando qualcuno nella tua vita non è giusto per te… Dio lo userà continuamente per ferirti, finché non sarei abbastanza forte da lasciarlo andare” – così scrive Madonna tra le sue storie di Instagram, proprio mentre impazza l’indiscrezione sulla sua rottura con Ahlamalik. Un messaggio non così criptico, che suona tanto come una conferma: la sua storia d’amore è davvero giunta al capolinea? Per i media di tutto il mondo, la notizia sarebbe ormai certa. È il Daily Mail, ad esempio, a riportare le dichiarazioni di una fonte anonima molto vicina alla popstar.

“Madonna ora ha un programma fitto di impegni, sta lavorando al suo film biografico in arrivo e vuole prendersi più cura della sua famiglia” – ha rivelato l’insider – “Le cose con Ahlamalik sono andate avanti per un po’ con un tira e molla. C’è molto amore, ma per il momento hanno deciso di separarsi”. Mentre il The Sun riporta qualche dettaglio in più: “Non si vedono insieme da gennaio e hanno deciso amichevolmente di separarsi. Con entrambi al lavoro su altri progetti, è stato difficile mantenere viva la storia d’amore. Hanno trascorso mesi insieme in tour e durante il lockdown, ma ora lui ha lasciato la casa di Madonna”.

Per il momento, i diretti interessati non hanno confermato. Anche se le parole della cantante su Instagram non sembrano lasciare adito a molti dubbi: il suo messaggio sul karma pare rivolto proprio al suo (ex?) fidanzato Ahlamalik Williams, con il quale sarebbe comunque rimasta in buoni rapporti. E, a quanto pare, non sarebbe stata la differenza d’età – notevole – a causare la rottura tra di loro.

Chi è l’ex fidanzato di Madonna

Sin da quando la loro love story è sbocciata, in effetti, Madonna e Ahlamalik hanno suscitato molto scalpore. Tra di loro ci sono ben 35 anni di differenza, ma per entrambi non sono mai stati un problema, a riprova che l’amore non ha età. Ma chi è Ahlamalik Williams, che è stato accanto alla popstar per più di quattro anni? Ballerino e performer di grande successo, ha lavorato nella crew di Madonna durante il suo tour Rebel Heart, del 2015. Ed è proprio in quell’occasione che si sono conosciuti, sebbene la scintilla sia scoccata solo qualche anno dopo.

La loro relazione è stata ufficializzata nel 2019, ma il padre di Ahlamalik aveva all’epoca rivelato che i due si stavano frequentando già da diversi mesi. Accanto alla regina della musica pop, il giovane ballerino è riuscito a farsi strada in vari ambiti: da qualche tempo ha dato il via alla sua carriera musicale (con un brano che ha visto proprio la collaborazione di Madonna), mentre lo scorso anno ha strappato un notevole accordo con la stilista Stella McCartney.