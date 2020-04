Madonna, primo bacio ufficiale col toyboy Ahlamalik

editato in: da

Madonna, tutti i suoi amori: da Sean Penn ai figli, passando per i toy boy

Madonna esce allo scoperto. Complice la quarantena, che fa capire molte cose, soprattutto in tema sentimentale, la cantante ha deciso di ufficializzare pubblicamente la storia d’amore con il ballerino Ahlamalik Williams, di 36 anni più giovane.

La pop star 61enne (62 ad agosto 2020), che da diversi anni preferisce accompagnarsi a fidanzati molto, molto più giovani, ha pubblicato su Instagram lo scatto di un bacio con Ahlamalik, in occasione dei 26 anni del giovane, festeggiati in isolamento, e il commento: “Tanti auguri amore mio. Non avrei potuto pensare a una persona migliore per trascorrere la quarantena“.

Le voci e i rumors sulla loro relazione si rincorrevano da dicembre 2019, quando la coppia era stata paparazzata dal Sun sul balcone di un hotel di Miami, abbracciata. Ahlamalik è un suo ballerino, con lei in tour con lei dal 2015. “Non è una semplice amicizia, sembra esserci qualcosa di più”, scriveva il tabloid.

Ahlamalik Williams è originario di Sacramento e figlio di un noto ballerino che ha lavorato con street performer a Las Vegas. La sua carriera ha spiccato il volo nel 2013 quando è entrato nel corpo di ballo del Cirque du Soleil, partecipando allo spettacolo Michael Jackson One.

Il suo talento non è passato inosservato e poco dopo Madonna l’ha scelto come ballerino per il suo tour. Nel 2015 quindi Ahlamalik Williams ha preso parte al Rebel Heart viaggiando in America, Europa e in Asia. Lady Ciccone l’ha voluto accanto a sè anche in occasione del Madame X World Tour. Un’intesa professionale che nel tempo si è trasformata in amore vero. Sempre che a sessantanni suonati l’ex “material girl” abbia messo la testa a posto e non sia più perennemente insoddisfatta e volubile in amore…