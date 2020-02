Madonna annulla nuovi concerti: “Troppo per il mio corpo”. Cosa è successo

editato in: da

Madonna annulla nuovi concerti e svela il suo stato di salute. La popstar, dopo le date cancellate a dicembre, è costretta a un nuovo stop forzato. A svelarlo è stata lei stessa su Instagram, Twitter e Facebook, pubblicando una lunga lettera dedicata ai fan. Lady Ciccone ha affermato di essere troppo stanca e di dover ascoltare i pareri di medici, ma soprattutto il suo corpo che non sopporta più lo stress causato dai concerti.

Madonna era attesa il 4 e l’11 febbraio a Londra per una serie di live molto impegnativi, ma ha svelato sui social di non poter sostenere un impegno fisico e psicologico così forte. “Come tutti sapete, ho avuto diversi infortuni e ho dovuto annullare degli spettacoli per concedermi il tempo di riprendermi – ha scritto -. Per non farvi avere brutte sorprese, voglio farvi sapere in anticipo che annullerò due spettacoli, il 4 e l’11 febbraio al Palladium di Londra”.

“Fare tre spettacoli di fila è troppo per il mio corpo – ha aggiunto Madonna, parlando del suo stato di salute – e in effetti i miei dottori insistono che mi prenda un giorno libero dopo ogni spettacolo ma credo che riuscirò a farcela se faccio due spettacoli, poi mi riposerò! È un miracolo il fatto che io sia arrivata così lontano, ma molto ha a che fare con il fatto che faccio sei ore di riabilitazione ogni giorno, tre prima dello spettacolo e tre dopo con più terapie“.

“Non indosso più i tacchi – ha aggiunto la popstar – e sono passata alle scarpe basse, ho poi modificato le parti più difficili dello spettacolo. Questo mi ha aiutato enormemente, ma devo ancora stare attenta e, naturalmente, il riposo è la migliore medicina”. Ma cosa ha Madonna di preciso? In realtà la cantante non ha mai riferito pubblicamente la diagnosi dei medici.

L’unica certezza è che lo scorso ottobre si era infortunata durante un concerto a New York. Il problema al ginocchio era peggiorato dopo la tappa di novembre a Los Angeles, tanto che su Instagram aveva svelato di essere a riposo, mostrandosi immersa in una vasca con del ghiaccio per sconfiggere i dolori. Secondo alcune fonti americane la popstar potrebbe aver riportato una lesione del legamento crociato, altri invece riferiscono la presenza di sintomi che fanno pensare alla fibromialgia, malattia cronica che affligge da tempo anche Lady Gaga. A sostenerla e aiutarla in questo momento difficile ci sarebbero non solo i figli, ma anche Ahlamalik Williams, il ballerino 26enne indicato come il suo nuovo fidanzato.