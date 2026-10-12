Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Amal e George Clooney

George Clooney e sua moglie Amal sono stati raggiunti dalla notizia della morte di Raffaele Cartolano che per tanti anni ha lavorato per loro come autista durante i loro soggiorni sul Lago di Como.

George Clooney, l’addio allo storico autista

Raffaele Cartolano si è spento a 72 anni. La sua morte ha colpito i Clooney che a quanto si apprendere erano affezionati all’uomo. È stato Giovanni Zeqireya, responsabile della sicurezza della star, a dare notizia della scomparsa dell’uomo.

Cartolano era lo storico autista della star quando si trova a Laglio, sul Lago di Como, dove possiede Villa Oleandra dal 2002.

George e sua moglie Amal trascorrono diverse settimane in Italia e spesso invitano amici vip nella loro splendida magione storica, affacciata sul Lago. Anche se negli ultimi anni sono circolate indiscrezioni su una possibile vendita della Villa, Clooney è molto affezionato alla sua proprietà e al territorio.

Si è spesso prodigato ad aiutare la comunità locale, specialmente in momenti di grandi difficoltà, come quando è stata colpita da un alluvione.

Perciò, non stupisce la reazione dell’attore quando ha appreso della morte di Raffaele Cartolano. L’autista ha lavorato per Clooney per molti anni. Era un volto noto a chi frequentava Villa Oleandra e a quanto riportano i media locali aveva instaurato un legame che andava oltre i semplici rapporti di lavoro.

George e Amal Clooney, la partecipazione simbolica all’ultimo saluto dell’autista

Per questo motivo, i Clooney hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai familiari e amici di Cartolano. Impossibilitati a partecipare ai funerali, hanno deciso di inviare corone di fiori, un gesto toccante dall’alto valore simbolico. Un modo infatti per essere presenti all’estremo saluto.

Tra l’altro, George e Amal sono stati colpiti da un altro recente lutto per la morte del figlio dell’amica Cindy Crawford, Presley Walker Gerber, cui Clooney era molto affezionato, offrendosi più volte di aiutarlo.

George e Amal Clooney, la dichiarazione d’amore

Nei giorni scorsi i Clooney hanno partecipato a un evento benefico a Londra, dove Amal si è presentata con un magnifico abito d’oro che ha lasciato tutti senza fiato.

La coppia ha parlato del matrimonio e del segreto del suo amore, così longevo. Amal è stata la prima a rompere il ghiaccio dicendo: “Se scegli la persona più incredibile che ci sia, da lì in poi è tutto in discesa“. Una vera e propria dichiarazione d’amore che George non ha mancato di cogliere.

Altrettando dolce infatti è stata la replica ironica, infatti l’attore ha risposto che forse la moglie si riferiva a se stessa. Ma quando gli è stato chiesto che cosa lo ha fatto innamorare di Amal, ha detto senza esitazione che l’elenco sarebbe troppo lungo per esaurirsi in un’intervista.