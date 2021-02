Lui è peggio di me, perché è saltato lo show di Giallini e Panariello

editato in: da

Claudia Maria Capellini, la splendida fidanzata di Giorgio Panariello

Cambio di programma per Lui è peggio di me, il nuovo show di Rai 3 con protagonisti Marco Giallini e Giorgio Panariello. Il pubblico ha dovuto rinunciare alla prima puntata, che in effetti era stata confermata anche nella conferenza stampa in streaming del 3 febbraio, alla quale avevano partecipato i due attori insieme a Franco Di Mare, direttore di rete.

Lui è peggio di me avrebbe dovuto esordire il 4 febbraio in prima serata ma al suo posto Rai 3 ha scelto di mandare in onda Missione Draghi, speciale del Tg3 condotto dal giornalista Maurizio Mannoni dedicato alle consultazioni del neo-incaricato Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Non è la prima volta che uno show nuovo di zecca è costretto a rinviare la prima puntata per cause di forza maggiore. Lo stesso destino era toccato il 26 novembre 2020 a Qui e adesso, lo show di Massimo Ranieri posticipato di una settimana per lasciare spazio a uno speciale su Diego Armando Maradona, prematuramente scomparso proprio il giorno prima. Qui e adesso ha subito ulteriori cambi di programmazione per le ultime due puntate.

Al momento – salvo ulteriori imprevisti – sembra non ci siano dubbi: la settimana prossima il pubblico potrà godersi la prima puntata di Lui è peggio di me con l’inedita coppia di attori. L’idea dello show è nata proprio dagli stessi Giallini e Panariello, due artisti molto diversi ma con tante qualità in comune. Soprattutto una propensione naturale allo scherzo e all’ironia, che non hanno tenuto nascosto ai follower quando su Instagram si sono lasciati andare a delle dirette a dir poco esilaranti.

Da qui la decisione di portare questa formula inedita di intrattenimento anche sul piccolo schermo. Giallini e Panariello andranno in onda contemporaneamente da due studi vicini, separati proprio come fanno tutti in periodo di lockdown, quando ci si può sentire e vedere soltanto attraverso la webcam o lo smartphone. Giorgio Panariello ha simpaticamente definito Lui è peggio di me – titolo che omaggia la pellicola di Oldani del 1985 con la coppia Celentano-Pozzetto – un “sit-show” e in ognuna delle quattro puntate sia lui che Giallini ospiteranno attori, cantanti e personaggi dello spettacolo. Tra monologhi, interviste, musica e siparietti comici (che non possono mancare) il pubblico non resterà deluso.

Nella prima puntata dello show è previsto un monologo sulle ambizioni dei due attori, pronti a mettersi in gioco in prima persona di fronte ai telespettatori. Non mancheranno gli ospiti tra cui Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Filippo La Mantia, Antonello Venditti e Kasia Smutniak.