L’ultimo commovente messaggio di Maradona prima di morire

Maradona: le figlie, gli amori e le donne più importanti della sua vita

L’ultimo commovente messaggio di Maradona, poche ore prima di morire. Il grande campione, sentendosi male e rendendosi probabilmente conto che avrebbe potuto non farcela, ha registrato un messaggio per suo figlio minore, il suo “angelo” di appena 7 anni Dieguito Fernando , avuto dall’ex fidanzata Veronica Ojeda.

Maradona, rivolto a Mario Baudry, fidanzato della madre di suo figlio e quindi patrigno del bambino dice: “Prenditi cura di lei e prenditi cura del mio angelo, che è incomparabile”.

Diego Fernando è l’ultimo dei cinque figli di Maradona: le figlie Dalma, 33 anni, e Giannina, 31 anni, avute dalla sua prima e unica moglie Claudia Villafane, 58 anni, con la quale è stato sposato dal 1984 al 2004. E Diego Armando Junior, 34 anni e Jana, 23 anni, avuti da relazioni extra coniugali e riconosciuti successivamente alla nascita.

Maradona è morto per un attacco di cuore a 60 anni mercoledì 25 novembre 2020, appena due settimane dopo essere stato dimesso dall’ospedale per un’emorragia cerebrale.

La leggenda del calcio è morta per un “edema polmonare acuto e insufficienza cardiaca cronica“, secondo il rapporto preliminare dell’autopsia, nel sonno a mezzogiorno mentre riposava nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires.

Il medico di Diego Maradona è indagato per negligenza medica e la polizia sta trattando la morte del calciatore come un possibile omicidio colposo. La polizia ha fatto irruzione nell’abitazione del medico personale Leopoldo Luque e gli investigatori stanno indagando su tutto il personale medico coinvolto nelle sue cure.

Le perquisizioni sono state ordinate dopo che le figlie di Maradona Dalma e Giannina hanno rilasciato dichiarazioni e si sono chieste se il farmaco che il padre stava ricevendo fosse appropriato.

Tra l’altro Maradona è caduto e ha battuto la testa una settimana prima della sua morte, ed è stato lasciato solo per tre giorni dopo l’incidente. Secondo fonti locali, l’ex calciatore dopo aver sbattuto violentemente la testa non è stato portato in ospedale né sottoposto a una risonanza magnetica.