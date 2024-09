Ludovica Valli mamma per la terza volta: è nata Lola

Fonte: IPA Ludovica Valli

Fiocco rosa per Ludovica Valli: l’ex volto di Uomini e Donne ha dato alla luce la sua terza figlia. L’annuncio è arrivato su Instagram, dopo che l’influencer aveva “allertato” i fan tra le storie, condividendo una foto con due pupazzetti rosa su un letto d’ospedale. Ludovica ha ha pubblicato degli scatti in bianco e nero della piccola appena arrivata. “Lola Di Gregorio”, ha scritto a corredo delle tenerissime foto postate sul suo profilo.

Ludovica Valli ancora mamma: i tenerissimi scatti

Gioia immensa per Ludovica Valli, che il 4 settembre è diventata mamma per la terza volta di Lola, frutto dell’amore con il compagno Gianmaria Di Gregorio, papà anche di Anastasia, nata nel 2021, e Otto, arrivato nel 2023. “Lola Di Gregorio”, così la coppia ha presentato al mondo la loro bambina, aggiungendo poi “Che fantastica storia è la vita? La ragione della nostra esistenza”.

Nei giorni scorsi Ludovica aveva condiviso con i suoi numerosi follower i momenti salienti delle ultime visite in ospedale, lasciando intendere che ormai la sua gravidanza era agli sgoccioli. Poi questa mattina era apparsa su Instagram una foto con due pupazzetti rosa su un letto d’ospedale, una sorta di segnale per i fan che hanno immediatamente capito che il parto era ormai vicino.

L’annuncio della dolce attesa era arrivato lo scorso marzo, quando l’influencer aveva svelato di essere incinta per la terza volta. “La cosa più inaspettata di tutta la nostra vita”, aveva confessato uno dei volti più amati del dating show di Maria De Filippi, a corredo di un dolcissimo video in cui i figli Anastasia e Otto, insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio, le baciavano il pancino che cominciava a crescere.

Ludovica aveva voluto svelare dopo qualche settimana anche il sesso del bebè, con un altro filmato tenerissimo da cui si intuiva che sarebbe arrivata presto una sorellina.

L’amore con Gianmaria Di Gregorio

Ludovica Valli e l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio sono legati dal 2019: l’influencer, che si è fatta conoscere al grande pubblico con le sue partecipazioni a Uomini e Donne e Temptation Island, ha iniziato la relazione con il manager dopo le relazioni con Fabio Ferrara e Federico Accorsi.

Con Gianmaria è riuscita a costruire la famiglia dei suoi sogni: nel 2021 è nata Anastasia, poi è arrivato Otto, venuto alla luce nel 2023.

A un anno dalla nascita del suo secondogenito Ludovica Valli ha annunciato di essere nuovo in dolce attesa. L’ex tronista non ha mai nascosto la voglia di avere una famiglia numerosa, con tanti bambini. “Sposarmi non è nei miei piani, però vorrei avere altri figli”, aveva detto qualche tempo fa in un’intervista a Verissimo.

Il suo sogno si è avverato con l’arrivo di Lola, ma per il matrimonio con Gianmaria, più grande di 14 anni e di professione general manager di un’azienda tour operator, c’è ancora tempo: adesso è il momento di godersi l’arrivo di questa piccola grande gioia in famiglia, e lasciarsi travolgere da tutto l’amore che la nascita di Lola porterà nelle loro vite.