Luca Zingaretti, morta la mamma: il dolore dell’attore e di Luisa Ranieri

Momenti difficili per Luca Zingaretti che ha perso l’amatissima mamma Emma. La signora Di Capua, suocera di Luisa Ranieri, era malata da tempo e aveva 86 anni. Un grande dolore per l’attore e i fratelli Angela e Nicola, segretario del Partito Democratico, che erano legatissimi alla madre.

La donna, secondo quanto riporta Il Foglio, era ricoverata in una clinica di Roma. Luca Zingaretti aveva uno splendido rapporto con sua madre e qualche tempo fa, in una lettera scritta insieme ai fratelli e pubblicata su Repubblica, aveva raccontato la storia della signora Emma e della loro bisnonna, Ester Della Torre, deportata ad Auschwitz. Durante i rastrellamenti, la mamma dell’attore riuscì a salvarsi per puro caso.

“Grazie a questo caso, noi oggi esistiamo – avevano spiegato i fratelli Zingaretti -. Non siamo ebrei, se non nelle radici culturali, perché non lo era nostra nonna materna, e quindi non lo è nostra madre. Anzi, come in molte famiglie romane, anche nella nostra c’è un incontro fecondo di radici ebraiche, cattoliche e cultura laica: diversi orientamenti che hanno convissuto e si sono contaminati senza mai entrare in conflitto fra loro e arricchendosi. Ma ai nazifascisti questo poco importava. Entrarono in casa a Monteverde Vecchio cercando la famiglia di Angelo Di Capua, nostro nonno, e se nostra madre di 7 anni fosse stata li, sicuramente sarebbe stata arrestata e deportata e poi uccisa. Cosi è stato per milioni di uomini, donne e bambini in tutta Europa”.

Colpita dal lutto anche Luisa Ranieri, attrice e moglie di Luca Zingaretti. Un amore, quello fra i due attori, nato nel 2005 sul set di Cefalonia e vissuto sempre lontano dai riflettori. Luca e Luisa formano una coppia tanto amata quanto riservata. La coppia ha due figli, Emma, arrivata nel 2011, e Bianca, nata nel 2015. “Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine – aveva confessato lei tempo fa -. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. E ha un grande talento per il disordine: molto artistico”.