Lorella Cuccarini “vola” ancora, e ci scherza su: “Fa un po’ male”

IPA Lorella Cuccarini

“Tu chiamali se vuoi incidenti del mestiere”. Lorella Cuccarini ha ormai deciso che con le cadute c’è un solo modo di fare pace: riderci sopra. E l’ultimo Reel pubblicato è probabilmente uno dei più riusciti, anche perché la showgirl non prova neppure a salvare le apparenze.

Il video comincia con Lorella che si tocca la parte lombare evidentemente un po’ dolorante. Qualcuno fuori campo le chiede: “Ma che hai?”. Lei minimizza: “Fa un po’ male”. Una risposta che regge fino a quando non partono le immagini di quello che è successo prima.

Lorella Cuccarini cade durante “La notte vola”

Tacchi, leggings e ballerini alle spalle. Lorella Cuccarini sta provando una coreografia di La notte vola e, almeno all’inizio, sembra filare tutto liscio. Poi perde l’equilibrio.

A quel punto entra in scena il montaggio, che rende tutto molto più divertente. Parte il suono dei vecchi computer Windows, quello che ormai sui social è diventato praticamente sinonimo di sistema in tilt, seguito dagli effetti sonori degli errori mentre il video rallenta. E il “sistema”, in effetti, va in crash: Lorella Cuccarini finisce all’indietro e atterra sul fondoschiena, con una botta che spiega molto bene il dolorino alla schiena mostrato all’inizio del Reel.

Il Reel diventa un meme: “Incidenti del mestiere”

Nessun dramma, naturalmente. È proprio lei a trasformare la scena in un meme e a scegliere una didascalia perfetta per la situazione: “Tu chiamali se vuoi incidenti del mestiere”. Battisti perdonerà la piccola modifica, soprattutto considerando il curriculum.

Perché a guardare indietro viene quasi da pensare che Lorella Cuccarini abbia un rapporto piuttosto movimentato con la forza di gravità.

Lorella Cuccarini e le cadute, tutti i precedenti

Nel 2019 era finita a terra mentre camminava su un marciapiede a causa di una buca. Questa volta la conseguenza era stata meno divertente: aveva pubblicato su Instagram una foto con il volto tumefatto e un occhio nero, raccontando di essersi letteralmente “schiantata” al suolo.

Poi è arrivato Sanremo 2023. Durante le prove del duetto con Olly sulle note, guarda caso, proprio di La notte vola, la Cuccarini era caduta in avanti mentre ballava con tacchi altissimi. Si era immediatamente rialzata e aveva continuato la prova, per poi pubblicare il video sui social con la frase: “La Notte Vola… ma anche io non scherzo”.

Neppure il 2026 è stato completamente tranquillo. Ospite di Striscia la Notizia a gennaio, durante l’ingresso in studio ha rischiato di combinare un altro guaio sulle scale scenografiche, riuscendo però questa volta a evitare il volo vero e proprio.

Insomma, qualche precedente c’è. Più d’uno. La differenza è che Lorella Cuccarini sembra avere sviluppato negli anni un metodo piuttosto efficace: prima cade, poi controlla di essere tutta intera e alla fine pubblica il video. Certo, non ci sono più le papere di Striscia a metterle in risalto, per questo motivo ci pensa lei in prima persona.