Sono passati quasi 23 anni da quando Ligabue scrisse una delle canzoni più belle e intense sulla genitorialità e la paura, i timori, di veder crescere i propri figli. Era il 2013 e dopo averla composta, dedicandola alla secondogenita appena nata, Linda, il Liga scelse di farla cantare ad Elisa, pensando che la voce di una madre potesse dare una sfumatura unica a quelle parole. A modo tuo, inserita nell’album L’anima vola è diventata una delle canzoni più amate e il video con la cantante e sua figlia Emma, cliccatissimo.
Ligabue ha poi inciso e pubblicato la sua versione il 18 settembre 2015 all’interno dell’album dal vivo Giro del mondo. E oggi, dopo 21 anni, si è chiuso il cerchio: proprio Linda, bellissima 22enne, è salita a sorpresa sul palco di un concerto del papà a Jesolo, e insieme hanno intonato le bellissime parole del brano.
Sarà difficile diventar grande
Prima che lo diventi anche tu
Tu che farai tutte quelle domande
Io fingerò di saperne di più
Sarà difficile
Ma sarà come deve essere
Metterò via i giochi
Proverò a crescere
Sarà difficile chiederti scusa
Per un mondo che è quel che è
Io nel mio piccolo tento qualcosa
Ma cambiarlo è difficile
Sarà difficile
Dire: “Tanti auguri a te”
A ogni compleanno
Vai un po’ più via da me
A modo tuo
Andrai a modo tuo
Camminerai e cadrai, ti alzerai
Sempre a modo tuo
A modo tuo
Vedrai a modo tuo
Dondolerai, salterai, cambierai
Sempre a modo tuo….