IPA Linda e Luciano Ligabue cantano insieme sul palco

Sono passati quasi 23 anni da quando Ligabue scrisse una delle canzoni più belle e intense sulla genitorialità e la paura, i timori, di veder crescere i propri figli. Era il 2013 e dopo averla composta, dedicandola alla secondogenita appena nata, Linda, il Liga scelse di farla cantare ad Elisa, pensando che la voce di una madre potesse dare una sfumatura unica a quelle parole. A modo tuo, inserita nell’album L’anima vola è diventata una delle canzoni più amate e il video con la cantante e sua figlia Emma, cliccatissimo.

Ligabue ha poi inciso e pubblicato la sua versione il 18 settembre 2015 all’interno dell’album dal vivo Giro del mondo. E oggi, dopo 21 anni, si è chiuso il cerchio: proprio Linda, bellissima 22enne, è salita a sorpresa sul palco di un concerto del papà a Jesolo, e insieme hanno intonato le bellissime parole del brano.

Sarà difficile diventar grande

Prima che lo diventi anche tu

Tu che farai tutte quelle domande

Io fingerò di saperne di più

Sarà difficile

Ma sarà come deve essere

Metterò via i giochi

Proverò a crescere

Sarà difficile chiederti scusa

Per un mondo che è quel che è

Io nel mio piccolo tento qualcosa

Ma cambiarlo è difficile

Sarà difficile

Dire: “Tanti auguri a te”

A ogni compleanno

Vai un po’ più via da me

A modo tuo

Andrai a modo tuo

Camminerai e cadrai, ti alzerai

Sempre a modo tuo

A modo tuo

Vedrai a modo tuo

Dondolerai, salterai, cambierai

Sempre a modo tuo….