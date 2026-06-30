Stefano De Martino, il dolce incontro con la mamma di Geolier al concerto di Napoli

Stefano De Martino ha assistito al concerto di Geolier al Maradona accanto alla mamma del rapper condividendo un video che ha emozionato i fan

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IPA Stefano De Martino al concerto di Geolier

Napoli si è stretta attorno a Geolier per una delle serate più importanti della sua carriera. Lo stadio Maradona ha fatto da cornice a un concerto che per il rapper ha avuto il sapore di un ritorno a casa.

Una distesa di luci e voci, con migliaia di persone che hanno cantato ogni brano insieme al rapper. Tra loro c’era anche Stefano De Martino che, invece di riprendere il palco, ha immortalato Raffaella Carrano, la mamma di Geolier che si è goduta lo spettacolo accanto al conduttore. Nel video condiviso su Instagram la si vede cantare Stelle senza staccare gli occhi dal figlio.

Stefano De Martino al concerto con la mamma di Geolier

Geolier è tornato a cantare nella sua Napoli: per lui salire sul palco del Maradona significa chiudere un cerchio iniziato proprio nei quartieri di Napoli e riportare a casa la sua musica. E mentre lo stadio si è acceso sulle note dei suoi brani, tra il pubblico c’era chi quello spettacolo lo ha vissuto in un modo tutto speciale.

Stefano De Martino, da sempre molto amico e fan del rapper, ha preso il telefono e ha ripreso Raffaella Carrano, la mamma di Geolier, mentre cantava Stelle, la canzone dedicata alla fidanzata Chiara Frattesi, con gli occhi fissi sul palco.

Un sorriso appena accennato, le parole del brano scandite una dopo l’altra e lo sguardo che, per tutto il tempo, non ha mai lasciato il figlio.

Il conduttore ha condiviso il video tra le sue Instagram Stories immortalando il momento più tenero vissuto accanto a una delle primissime e più accanite fan di Geolier.

Invece di soffermarsi sugli effetti speciali o sull’imponenza dello show, ha scelto di raccontare quello che stava succedendo a pochi passi da lui: l’emozione di una donna che ha visto suo figlio muovere i primi passi nella musica e che oggi continua a seguirlo con lo stesso entusiasmo, anche davanti a uno stadio pieno.

Il legame tra Stefano De Martino e Geolier

Quella al concerto di Geolier non è stata certo un’apparizione isolata. Negli ultimi mesi Stefano De Martino è stato visto spesso sotto i palchi di alcuni degli artisti italiani più amati, condividendo sui social video e momenti delle serate. Con Geolier, poi, il legame è noto da tempo: i due condividono l’amore per Napoli e più volte il conduttore ha mostrato il suo apprezzamento per la musica del rapper.

Se in passato si era lasciato riprendere mentre cantava insieme al pubblico, questa volta ha preferito restare dietro la fotocamera, raccontando un momento diverso dal solito. Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan.

E viene quasi da chiedersi se questa attenzione per la musica dal vivo non abbia anche a che fare con il suo futuro professionale. Dopo l’annuncio che lo vedrà alla guida del prossimo Festival di Sanremo, osservare da vicino gli artisti che oggi dominano le classifiche potrebbe essere anche un modo per avvicinarsi, sempre di più, al mondo che presto sarà chiamato a raccontare dal palco dell’Ariston. Senza dimenticare, naturalmente, il piacere di godersi lo spettacolo.