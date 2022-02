Laura Pausini, sua figlia Paola compie gli anni: il tenero messaggio su Instagram

Sanremo 2022, i look del 2 febbraio, seconda serata

Per Laura Pausini l’8 febbraio è un giorno molto importante e ha voluto festeggiarlo anche con tutti i suoi fan attraverso un meraviglioso post su Instagram in cui ha pubblicato un tenerissimo messaggio di auguri per sua figlia Paola che compie nove anni; una torta enorme a tema Titanic, la rassicurazione sui tamponi Covid effettuati prima della festa di compleanno, grandi sorrisi e le parole di mamma Laura che come sempre riesce a commuovere con grande tenerezza.

Laura Pausini, la dedica speciale a Paola

Sembrerebbero passati due giorni (ma non è così) da quando Laura Pausini annunciò la sua gravidanza, piena di gioia e scaturendo una reazione da parte dei fan talmente grande, da sembrare quella di parenti vicini. Dopotutto è come se fosse davvero così, perché il suo è il tipico esempio di rapporto viscerale con il proprio pubblico, con il quale condivide gioie e dolori. E Paola è senza dubbio la gioia più grande condivisa con i fan, infatti non è mancato il messaggio di auguri per sua figlia che ha compiuto nove anni e ha festeggiato in modo alternativo.

“Sembra incredibile che siano passati già nove anni da quando sei qui con noi Paola… ogni notte mi addormento con la speranza che non mi chiederai mai di andare a dormire nella tua camera, ogni mattina mi sveglio felice perché sei ancora nel lettone con noi. Ti Amo Piccola Mia”, così ha esordito Laura Pausini sul suo profilo Instagram, pubblicando alcune foto della feste di compleanno a tema Titanic. Il motivo del tema? Paola sembra essere una nuova fan del film premio oscar. “Paola poche settimane fa ha ascoltato la canzone Eyes Blue e ha sentito la parola Titanic, mi ha chiesto cosa fosse e le ho spiegato che è un film… curiosa com’è, l’ha voluto vedere (le ho fatto saltare alcune piccole parti) e per questo ha voluto fare la festa del suo compleanno dedicata al suo nuovo film preferito”, ha spiegato la cantante, per poi specificare anche una questione legata al Covid: “Le foto sono state scattate dai nostri amici (tamponati) che erano alla festa e il filmato è stato girato e montato dalla mamma di Paola”.

Un momento di normalità in famiglia, fatto di amore e condivisione. Non sono mancati i commenti e gli auguri da parte di colleghi dello spettacolo, a partire da Mara Venier, passando per Elisa, Noemi, Elettra Lamborghini o Valentina Ferragni, che ha commentato con dolcissime parole contornate da cuori.

Laura Pausini, i progetti dopo Sanremo

L’abbiamo vista sul palco del Festival di Sanremo 2022 come superospite, in cui ha cantato e presentato il suo nuovo brano intitolato Scatola. Per Laura Pausini, però, non è mai tempo di vacanza: infatti al suo fianco, dopo un po’, sono subentrati anche il cantante Mika e il conduttore Alessandro Cattelan. Questo trio meraviglioso, come annunciato da Amadeus sul palco di Sanremo, sarà alla conduzione dell’Eurovision Song Contest.

Manca ancora un po’, anche se non molto, e finalmente a maggio si terrà a Torino una delle manifestazioni musicali più importanti e significative. Siamo sicuri del fatto che i tre conduttori faranno un ottimo lavoro, nella speranza che l’Italia possa concludere con una “doppietta” e vincere per la seconda volta.

Laura Pausini, la dedica per Paola su Instagram