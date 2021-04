Laura Pausini si esibirà agli Oscar: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Laura Pausini continua a stupire il suo pubblico e a raccogliere i meritatissimi frutti del suo successo: la cantante infatti si esibirà agli Oscar con il brano Io sì (Seen). L’annuncio è arrivato tramite il suo account Instagram, dove la Pausini ha voluto condividere con i suoi fan la bellissima notizia.

“Una piccola sorpresa. Ci vediamo Domenica 25 aprile, da Los Angeles, per la 93esima edizione degli Oscars”, ha scritto sui social: un post che ha raccolto migliaia e migliaia di like, così come i complimenti dei fan più affezionati. La Pausini, che si esibirà insieme agli altri candidati con i loro brani in nomination per la migliore canzone originale, sarà una delle protagoniste della serata Oscar: Into The Spotlight, lo show introduttivo alla cerimonia.

Con Io sì (Seen), brano che fa parte della colonna sonora di La vita davanti a sé diretto da Edoardo Ponti, Laura Pausini a marzo era riuscita a conquistare il Golden Globes nella categoria Miglior canzone originale. Già allora nelle stories di Instagram la cantante aveva mostrato tutto il suo entusiasmo per questo riconoscimento prestigioso, che si va ad aggiungere ai numerosi premi che ha ottenuto nel corso della sua lunga carriera ricca di successi

Adesso dopo un Grammy Award, quattro Latin Grammy Award e il Golden Globes la Pausini potrebbe aggiungere alla lunga lista di premi anche l’Oscar: l’artista emiliana è in lizza per la prima volta per vincere il prestigioso premio cinematografico.

“Ho creduto fin da subito in questo brano – aveva scritto sui social l’artista – in questo film e nel messaggio che entrambi portano e ho voluto lavorare personalmente al testo in italiano insieme a Niccolò Agliardi per trasmetterne integralmente lo spirito”. Il pezzo ha sancito anche la sua prima collaborazione con Diane Warren, produttrice di artisti del calibro di Celine Dion, Cher e Beyoncé.

Quando ha ricevuto la nomina agli Oscar, la Pausini non era riuscita a trattenere la sua emozione: “Ancora non ci credo. Poter far parte di un progetto così speciale come The Life Ahead con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. E ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare”.