Laura Pausini, la dolce dedica al marito in un giorno speciale

Dopo i grandi successi nel lavoro, è arrivato per Laura Pausini il momento di celebrare un grande successo nella vita privata, e per farlo ha deciso di affidare a Instagram il suo ricordo speciale. La cantante ha pubblicato sui social uno scatto con suo marito Paolo Carta, l’occasione è degna di nota: Laura e Paolo festeggiano infatti sedici anni di matrimonio, e appaiono felici nel selfie che li ritrae insieme.

Chi si ama lo sa, serve incanto e realtà

Poche parole colme d’amore tratte dal testo del suo ultimo successo per festeggiare l’anniversario della loro unione. Dopo la burrasca che li ha visti querelare Alda D’Eusanio per le pesanti affermazioni sul loro conto (che sono costate alla giornalista anche la squalifica immediata dal GF Vip), arriva a pennello un’occasione in più per dimostrare pubblicamente il loro amore.

Laura Pausini e Paolo sono sposati dal 2005 e hanno un bimba, Paola, che a febbraio ha festeggiato 8 anni. Paolo è un musicista e produttore discografico italiano di fama internazionale, che nel corso della sua carriera ha lavorato con grandi artisti del panorama musicale. Laura nell’ultimo anno ha collezionato tutta una serie di riconoscimenti per la sua canzone Io sì (Seen), colonna sonora del film La vita davanti a sé con protagonista Sofia Loren, per cui si spera la vittoria agli Oscar come miglior film nella categoria pellicole straniere. Il brano inoltre è valso a Laura la vittoria di un Golden Globe come migliore canzone originale ed ora è in corsa per l’Academy Award.

Solo pochi giorni fa la Pausini ha condiviso sempre su Instagram la gioia di essere in lizza anche per la vittoria dell’ambita statuetta e l’Italia intera continua a sognare con lei. Oltre ai premi importanti però, una delle frasi più belle della canzone sono servite come dedica d’amore al marito in questo giorno speciale.

Poche settimane fa l’abbiamo vista tornare ancora una volta dove tutto è iniziato: il palco dell’Ariston, dove ha animato la seconda serata di Sanremo 2021, con la sua allegria e l’eterna riconoscenza al Festival che di fatto ha sancito l’inizio della sua incredibile carriera. Dunque nessuna nube all’orizzonte per Laura, sia nel lavoro che nella vita privata.