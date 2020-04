La Vita in Diretta, tensioni tra Lorella Cuccarini e Matano? Arriva la smentita

editato in: da

Tra Lorella Cuccarini e il collega Alberto Matano non c’è nessun tipo di attrito. Da qualche tempo, infatti, circolava la voce che tra i due conduttori di La Vita in Diretta non corresse buon sangue. A quanto pare, invece, sono in ottimi rapporti.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano, durante le puntate de La Vita in Diretta, si sono sempre dimostrati reciproca stima. Proprio per questo, l’indiscrezione rilasciata da Repubblica, che li voleva sul piede di guerra, aveva lasciato tutti a bocca aperta. Le voci, inoltre, parlavano di una conduttrice vicina all’abbandono del programma, proprio a causa degli attriti con il collega:

L’unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini – si leggeva su Repubblica -, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati de La Vita in Diretta.

Un duro colpo per gli appassionati del programma, che vedevano nella complicità tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini un valore aggiunto. Adesso, però, gli stessi possono tirare un sospiro di sollievo. Sono stati proprio i conduttori a smentire le tensioni.

Alberto Matano, in diretta, ha per la precisione ringraziato calorosamente non solo tutto lo staff del programma di Rai 1, che finalmente sta ottenendo buoni risultati in termini di ascolti, ma anche la collega:

Lorella, io voglio dirti grazie per questi due mesi, sono stati molto difficili. Abbiamo lavorato in situazioni davvero complicate, con misure di sicurezza davvero strettissime e tutto questo ci ha consentito di essere con voi in questo momento. Voglio ringraziare tutta la squadra e Lorella che è una partner straordinaria, lo dico in diretta perché è assolutamente così.

Insomma, quello di Alberto Matano è stato un chiaro riferimento al gossip che circolava nelle ultime ore. Un modo per dire a gran voce che non solo con Lorella Cuccarini non c’è alcun tipo di tensione. I buoni rapporti tra i due, d’altronde, erano già apparsi evidenti in passato, quando il conduttore si era esposto per difendere la collega dagli attacchi di Heather Parisi.

I due, quindi, continueranno a lavorare fianco a fianco, almeno fino a giugno. La Vita in Diretta, però, cambierà presto fascia oraria per lasciare spazio a Caterina Balivo, pronta a tornare alla guida di Vieni da Me.