Lorella Cuccarini, a rischio La Vita in Diretta: Serena Bortone potrebbe sostituirla

Lorella Cuccarini potrebbe presto lasciare La vita in diretta. Secondo le ultime indiscrezioni la conduttrice sarebbe pronta ad abbandonare lo show che conduce in coppia con Alberto Matano. Alla base della decisione ci sarebbero diverse questioni irrisolte. La prima riguarda gli ascolti che, dall’inizio della stagione, sono sempre stati piuttosto bassi.

Nonostante la presenza di Lorella Cuccarini, molto amata dal pubblico, La vita di diretta non è decollata. Il programma non ha registrato risultati esaltanti ed è stato quasi sempre battuto da Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D’Urso. Un problema che, con il passare dei mesi, avrebbe creato forti tensioni fra Matano e la Cuccarini. Secondo alcune indiscrezioni la presentatrice non avrebbe gradito la divisione dei blocchi all’interno del programma, con una netta divisione fra lei e il giornalista.

Qualche tempo fa sulla questione era intervenuta anche Raffaella Carrà che aveva criticato la conduzione del format, suggerendo anche qualche cambiamento alla Cuccarini. “Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono molto bravi – aveva detto -, ma se potessero anche alleggerire un po’ le interviste sarebbe meglio. Differenziare, voltare pagina, è ciò che colora il programma”.

Dal canto suo Lorella aveva sempre difeso il suo stile di conduzione sobrio, ma con il tempo gli ascolti non l’hanno premiata. Ora, secondo alcuni gossip, rischia di lasciare La vita in diretta. Al suo posto potrebbe arrivare Serena Bortone, giornalista e conduttrice, volto noto di Agorà. Una decisione che porterebbe lo show a dare sempre più spazio all’attualità e all’informazione.

Un esordio, quello della Cuccarini nella trasmissione, che era stato segnato da critiche e polemiche. Prima gli attacchi (e il botta e risposta) con Heather Parisi, poi la “questione sovranista”, avevano messo a dura prova Lorella, che in una conferenza stampa si era difesa da gossip e pettegolezzi, ribadendo la sua lunga carriera e la sua esperienza in tv.