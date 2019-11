Lorella Cuccarini si infuria su Instagram e risponde alle provocazioni

editato in: da

Lorella Cuccarini si sfoga su Instagram rispondendo a tono a un utente, dopo le polemiche degli ultimi giorni. La conduttrice non sta attraversando un periodo semplice. Prima lo scontro con Heather Parisi, che l’ha attaccata per alcune sue dichiarazioni e stuzzicata per la chiusura di Grand Tour, poi il flop a La Vita in Diretta e infine i gossip su una possibile cancellazione della trasmissione.

Le sorti del programma, secondo alcune indiscrezioni lanciate da TvBlog, verranno decise alla fine di novembre quando si riunirà il nuovo Cda della Rai e ci saranno le nomine. La Cuccarini è rimasta in silenzio sino ad oggi e non ha mai voluto commentare i pettegolezzi sul suo ritorno in tv, ma soprattutto il pericolo di una chiusura de La Vita in Diretta.

Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D’Urso continua a registrare ascolti alti e a battere sistematicamente la concorrenza. A criticare la conduzione della Cuccarini non solo i suoi detrattori, ma anche Raffaella Carrà che ha consigliato a lei e Alberto Matano di metterci un po’ più di brio e meno serietà.

Lorella non ha replicato e, come sempre, ha preferito mantenere un profilo basso, ma in queste ore, forse complice il nervosismo, ha perso la pazienza. La showgirl si è infuriata con un utente che ha fatto alcune insinuazioni su Ricky Martin e sul punto di vista della Cuccarini riguardo la comunità gay.

Tutto è iniziato quando la ballerina ha pubblicato su Instagram una clip del 2002 tratta dal programma Uno Di Noi in cui balla sulle note di una canzone di Ricky Martin.

“Brava eh .. pensa se tu avessi saputo che era gay – ha scritto un utente – e che avrebbe avuto un matrimonio con uomo e dei figli e se tu l’avresti omaggiato comunque il belloccio RICKY”. La Cuccarini si è infuriata e ha immediatamente risposto al follower: “Dovresti vergognarti di quello che hai scritto e comunque potresti metterci la faccia”.