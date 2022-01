Kim Rossi Stuart, papà eroe: il figlio cade nel Tevere e lui lo soccorre

Momenti di grande paura per l’attore Kim Rossi Stuart e sua moglie Ilaria Spada. Una semplice passeggiata lungo la pista ciclabile ai lati del Tevere in una giornata felice in famiglia avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia che, però, è stata evitata dall’attore stesso che ha salvato prontamente il piccolo dall’incidente.

Kim Rossi Stuart, un papà eroe per suo figlio

Attimi di preoccupazione per l’attore Kim Rossi Stuart, sua moglie Ilaria Spada e i loro figli Ettore e Ian. Stavano trascorrendo una comunissima giornata in famiglia, godendosi tutti insieme una passeggiata sul lungotevere di Roma, quando è accaduto ciò che ha portato l’attore a reagire prontamente riuscendo ad evitare il peggio.

Come riportato dal giornale Diva e Donna, il piccolo Ian, il secondogenito della coppia, è scivolato e caduto nel fiume Tevere. Non si conoscono i motivi nello specifico, ma non è difficile pensare che il bambino sia scivolato a causa del ghiaccio a terra, finendo purtroppo in acqua. Il super papà Kim, però, è riuscito ad evitare il peggio salvando con i massimi riflessi il piccolo Ian, tirandolo fuori e accogliendolo in un caloroso abbraccio insieme alla mamma Ilaria.

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada: il futuro felice che li aspetta

Non sarà di certo questo incidente accaduto sulle sponde del Tevere a cancellare il futuro roseo che è in serbo per la famiglia formata da Kim Rossi Stuart (52 anni) e Ilaria Spada (40 anni). L’amore tra i due attori è nato nel 2011 per poi farli convolare a nozze nel 2019 costruendo una famiglia che sta per crescere ancora di più.

Proprio così, l’interprete di personaggi iconici – come quello de Il Freddo in Romanzo Criminale (2005), e sua moglie Ilaria Spada, che ha recitato nelle fiction di punta della Rai come Che Dio ci aiuti e Don Matteo, aspettano il terzo figlio che nascerà a febbraio 2022. “Ogni figlio che arriva mi migliora. E migliora la coppia. E allora perché fermarsi?” ha rivelato l’attrice in una intervista al settimanale F.

L’annuncio della gravidanza era arrivato proprio dalla moglie di Kim Rossi Stuart, attraverso il suo profilo Instagram. “Condivido con voi un po’ di novità di lavoro… e non solo… come è deducibile dall’immagine”, aveva scritto, allegando alla didascalia una foto di lei con il pancione e scaturendo messaggi d’affetto da parte di tantissime persone, compresi colleghi e colleghe del mondo dello spettacolo.

Un amore travolgente, il loro, che è nato fin da subito. La coppia, infatti, appena dopo due mesi era già in attesa del primo figlio. “All’inizio abbiamo vissuto come dentro una cuccia, sempre appiccati; addirittura per due anni abbiamo deciso di non lavorare. Era una cosa potentissima, volevamo solo annusarci tutto il giorno. Poi è arrivato Ian, che a creato un equilibrio perfetto”, ha rivelato l’attrice nell’intervista al settimanale F. Non si erano sbagliati, perché i due attori sembrano più innamorati che mai e presto saranno nuovamente genitori. E questo piccolo incidente accaduto al piccolo Ian, per fortuna, tra poco sarà solo un ricordo e lascerà lo spazio alle belle emozioni.