Kim Kardashian, la verità sull’anello da 2 milioni di dollari: il gesto “assurdo” dell’ex marito

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA/Getty Images Kim Kardashian copia Bianca Censori: il look “semi nude” in pelliccia e collant

Kim Kardashian torna a far parlare del suo turbolento matrimonio con Kim Kardashian svelando un retroscena che ha lasciato tutti senza parole: il costosissimo anello di fidanzamento da 20,5 carati che sfoggiava con orgoglio non era interamente un dono del marito. Anzi, è stata lei a pagarlo quasi per intero, ma durante il divorzio è stata costretta a restituirlo. Un gesto che, oggi, viene definito “assurdo”.

Kim Kardashian e Kim Kardashian: il matrimonio lampo

La storia d’amore tra Kim Kardashian e Kris Humphries sembrava una favola moderna. Nel 2011, dopo solo sei mesi di frequentazione, il giocatore di NBA chiese la mano della regina dei reality con un anello che avrebbe fatto impallidire qualsiasi collezionista di gioielli.

Un diamante da 20,5 carati, taglio smeraldo, firmato dalla designer Lorraine Schwartz e dal valore stimato di 2 milioni di dollari.

Ma c’è un dettaglio che ai tempi nessuno conosceva: Kim ha confessato di aver pagato la maggior parte del gioiello di tasca sua. “Lui ha contribuito solo per un quinto”, ha rivelato in un episodio di The Kardashians, lasciando intendere che il restante fosse stato un suo investimento personale.

Il matrimonio tra Kim e Kris fu trasmesso in diretta TV e seguito da milioni di fan, ma si rivelò un vero disastro: appena 72 giorni dopo il “sì”, la Kardashian chiese il divorzio. La separazione si trasformò in una battaglia legale durata anni, fino alla decisione che ancora oggi lascia l’amaro in bocca alla star.

Fonte: IPA

“Dovevo restituire l’anello che avevo pagato io”

La richiesta di divorzio di Kim non fu accolta senza resistenze. Durante la procedura, Kris Humphries pretese che l’anello tornasse nelle sue mani. “Ero incinta di North, ma ancora ufficialmente sposata con lui. Per ottenere il divorzio, mi ha detto che avrei dovuto restituire l’anello… quello che avevo comprato io!”, ha raccontato la star.

La confessione ha lasciato increduli i fan, che non si aspettavano un simile colpo di scena. Come se non bastasse, Humphries decise poi di mettere l’anello all’asta, dove venne venduto per 749.000 dollari. Il ricavato? Destinato in parte a scopi benefici, ma questo non cambiò la delusione di Kim.

Fonte: IPA

Il futuro e la riflessione sui gioielli

Oggi Kim Kardashian possiede una collezione di gioielli da far girare la testa, ma ha un rapporto molto diverso con i suoi diamanti. Dopo il traumatico furto subito a Parigi nel 2016, quando venne derubata sotto minaccia di armi, ha scelto di non esibire più pezzi di valore in pubblico. Tuttavia, durante il fastoso matrimonio della famiglia Ambani in India, ha iniziato a rivalutare la possibilità di tornare a indossarli.

Nel frattempo, Kim continua a scherzare sul suo futuro sentimentale. “Mi chiedo quale sarà la prossima forma del mio anello… sarà il mio ultimo grande evento!”, ha detto con ironia. Dopo tre matrimoni e altrettanti divorzi, sembra però essere più cauta: “Forse non sono così brava nei matrimoni. Forse dovrei prendere esempio da Goldie Hawn e Kurt Russell e stare insieme senza sposarmi”.

Il passato con Kris Humphries è ormai archiviato, ma questa storia è la dimostrazione di quanto il lusso, anche quando porta il nome di Kim Kardashian, possa nascondere retroscena imprevedibili.