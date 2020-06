Katy Perry, pancione e ispirazione nel deserto

editato in: da

Katy Perry, “pancione nel deserto”. Potrebbe essere il titolo di una sua nuova canzone, visto che il sesto album della pop star uscirà ad agosto, dopo il parto. E in effetti la cantante, che quest’anno ha vissuto sulla propria pelle tantissime novità, dall’annuncio della gravidanza al procedere del suo percorso in pieno lockdown ( “Non è stato facile, ha confessato, ma Orlando – Bloom, il fidanzato, ndr- mi ha molto aiutata”), alla pubblicazione dei primi estratti dall’album in questi mesi, ora finalmente può godersi gli ultimi scampoli di gestazione finalmente libera.

E non c’è cosa migliore di una gita nel deserto per assaporare la sensazione di infinito e libertà. Katy ha postato sul suo account Instagram due belle foto, sullo sfondo il deserto, lei di profilo avvolta in un caftano, sandali di cuoio ai piedi, e queste parole a commento:

devo liberarmi di tutta questa pelle

se voglio la distanza

lascia entrare il sole

estrarre le erbacce

e focalizzare la mia visione

I fan hanno immediatamente ipotizzato si possa trattare dei versi di una delle nuove canzoni di Katy, contenute nel disco in uscita ad agosto.

Intanto la cantante si gode il sole, la libertà e il pancione, enorme e bellissimo…