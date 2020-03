Katy Perry incinta di Orlando Bloom: l’annuncio su Instagram con il pancione

editato in: da

Orlando Bloom e Katy Perry, la storia d’amore più invidiata di Hollywood

Katy Perry è incinta di Orlando Bloom. Ad annunciare la gravidanza è stata la stessa popstar che su Instagram ha mostrato il pancione. La cantante 35enne ha postato sui social il video del suo nuovo singolo intitolato Never Worn White in cui si vede chiaramente che è incinta.

“Quest’estate mi accadranno un bel po’ di cose”, ha commentato l’artista, che con l’arrivo della bella stagione darà alla luce il suo primo figlio. Confidandosi con i fan su Instagram, Katy Perry ha affermato di essere molto felice ed eccitata per l’arrivo del bambino. Lei e il compagno Orlando Bloom sono al settimo cielo e non vedono l’ora di abbracciare il piccolo. “Siamo felici – ha confessato ai follower – forse si tratta del segreto che più a lungo ho preservato. Sapevo che avrei voluto dirvelo nel modo migliore, attraverso la musica, perché è questo il mio modo di parlarvi. A un certo punto ho dovuto dirlo per forza perché stava diventando una cosa palese”.

Un amore, quello fra Katy Perry e Orlando Bloom, che dura da diversi anni e che sembra più solido che mai, nonostante i gossip. Lei ha alle spalle un matrimonio con l’attore Russell Brand, durato appena due anni e una relazione con John Mayer, terminata nel 2014. Lui è stato sposato con Miranda Kerr, da cui ha avuto il figlio Flynn Christopher Blanchard.

Orlando e Katy sono amici da tempo, ma nel 2015 sarebbe scoccata la scintilla. Un anno dopo si era parlato di una crisi, superata brillantemente dalla coppia che era tornata a farsi vedere in pubblico felice e innamorata, smentendo i gossip. Qualche mese fa Bloom e la Perry avevano annunciato le nozze, rimandate più volte, probabilmente per via della gravidanza. Chi li conosce afferma che sarebbero pazzi d’amore uno per l’altro e pronti a condividere la vita insieme.

Un sentimento che lo scorso dicembre Katy Perry aveva svelato al mondo spendendo la bellezza di 50 mila dollari durante un’asta di beneficienza per una cena con il compagno, assicurandosi che Bloom non uscisse con nessun’altra donna se non lei.