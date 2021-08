Kanye West e Irina Shayk, tra l’ex della Kardashian e la supermodella è finita

editato in: da

Dopo la fine del matrimonio (e conseguente divorzio miliardario) con Kim Kardashian, sembrava che Kanye West avesse ritrovato l’amore al fianco della splendida Irina Shayk. Ma a quanto pare la love story tra il rapper e la supermodella russa sia giunta al capolinea ancor prima di sbocciare, dopo soli due mesi di frequentazione.

La nuova coppia di celebrities era stata avvistata per la prima volta durante i festeggiamenti per il 44esimo compleanno del rapper, un grande evento in Provenza al quale erano stati ammessi solo pochi amici VIP. Non riesce difficile immaginare l’effetto che la Shayk, ex di Bradley Cooper, abbia potuto avere su West, tanto che dopo la fine delle rispettive relazioni erano diventati quasi inseparabili.

Il “quasi” adesso è d’obbligo, perché delle fonti vicine alla coppia hanno rivelato a People dei dettagli che hanno lasciato tutti di stucco. “Non è mai stata una cosa seria quella che è decollata”, hanno dichiarato al settimanale, lasciando intendere che in fondo quei famosi, primi scatti pubblicati dal Daily Mail e gli incontri successivi tra i due siano stati in qualche modo fraintesi.

Un’altra fonte ha aggiunto che “Kanye è stato impegnato a lavorare e passare del tempo con i suoi figli. Questo è il suo obiettivo. Non ha tempo per uscire in questo momento. Tuttavia, trova Irina fantastica. Resteranno amici“. Insomma, nulla da fare per il rapper e la supermodella, che sembrava avessero trovato l’occasione per voltare pagina dopo due relazioni importanti.

Kanye West e la Kardashian più famosa del mondo hanno divorziato a febbraio 2021 dopo sette anni di matrimonio, ma l’addio tra i due era solo questione di tempo. Le cose non andavano bene, come ha confermato la stessa Kim in diverse occasioni, per alcune divergenze oggettive. Kanye aveva bisogno di una donna sempre presente al suo fianco, mentre per Kim – presa anche dalla sua attività di imprenditrice – era impossibile assurgere a questo ruolo. Nessun rancore tra i due, che sono rimasti comunque in buoni rapporti.

Kim Kardashian aveva anche ammesso di essere tranquilla in merito alla nuova frequentazione dell’ex marito, come aveva fatto anche l’attore Bradley Cooper che con Irina Shayk ha anche avuto una figlia, Lea De Seine, che oggi ha 4 anni.

Lasciano perplessi a questo punto le parole di Irina Shayk che, appena qualche settimana fa, aveva lasciato intendere che con Kanye West tutto procedesse a gonfie vele, sottolineando anzi quanto le dessero fastidio le voci di corridoio sulla fine della loro relazione.