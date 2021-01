Justine Mattera e le foto sexy su Instagram: “Me lo posso permettere...

editato in: da

Justine Mattera: lontana dalla tv, sexy sui social

Justine Mattera è una delle showgirl televisive del gruppo “anta” (compie 50 anni nel 2021) tra le più in forma. Merito di una disciplina sportiva al limite dell’agonismo – bici, nuoto corsa – che pratica con regolarità e intensità. E che le permette qualche peccato di vanità: per esempio postare foto in lingerie sui social, mostrando con soddisfazione un corpo magro, tonico e atletico. Ma che non la ripara dalle critiche feroci da parte di alcuni follower, che giudicano volgare ed eccessivamente esibizionista la scelta di esibire troppo spesso il corpo nudo, in pose provocanti. Scatti di nudo che le hanno causato qualche problema, in passato, anche con il marito Fabrizio Cassata)

Justine, intervenuta in radio, ai microfoni di di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, ha difeso strenuamente la sua scelta.

Lo sport è nobile. E se hai voglia di fare due foto provocanti, osé, in lingerie, è giustificato. Ti fai un mazzo così allenandoti sempre, allora è giusto che magari ti mostri in modo un po’ osé. Ma mai volgare. Qualcuno continua a criticarmi per le foto che posto su Instagram, spiazza il fatto che a cinquant’anni puoi essere ancora essere attraente, bella, sensuale. Questo spiazza, anche se ci sono tanti esempi di donne di cinquant’anni che lavorando e curandosi fanno sempre la loro figura

E aggiunge:

A puntare il dito sono di più le donne. Di solito fanno certi commenti perché hanno qualche frustrazione dentro. Come faccio io, possono fare tutti. Non faccio del male a nessuno. Tendo a pensare che le persone che criticano hanno qualche frustrazione loro, io provo a capirle, ma non ci riesco. Io ho sempre usato il mio corpo, magari ti puoi anche rimettere in gioco, facendo tanto sport, mi permetto anche di far vedere il mio corpo, che alla mia età è abbastanza in buone condizioni. Non voglio competere con le ventenni, quando me lo scrivono rido, io voglio semplicemente vivere bene con la mia età, ed è possibile farlo, con costanza e volontà.

E sulle costrizioni anche sportive di questo momento storico, dice: “Io continuo ad allenarmi, nonostante la pandemia, lavoro comunque. Quest’anno faccio cinquant’anni, punto ad impormi nella mia categoria anziana. Ho una grande motivazione per fare ancora di più. Sono sempre stata sportiva”.

E mai come nel suo caso il detto fu più vero: “Men sana, in corpore sano”.