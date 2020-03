Chi è Fabrizio Cassata, il marito di Justine Mattera

editato in: da

Fabrizio Cassata è il marito di Justine Mattera e l’uomo che ha conquistato il cuore della showgirl. Di lui si sa poco e niente, nonostante sua moglie sia molto famosa infatti ha scelto di vivere lontano dai riflettori e di proteggere la propria privacy.

Justine ha incontrato Fabrizio nel 2002, poco dopo il divorzio da Paolo Limiti, conduttore sposato due anni prima. Nel 2009 la coppia è convolata a nozze, in seguito sono arrivati i figli: Vincent e Vivienne Rose. Cassata lavora come manager presso la Bauer, azienda che si occupa di salute e benessere, ha una passione per i tatuaggi ed è un grande sportivo.

Proprio dopo l’incontro con il marito, Justine Mattera ha iniziato ad appassionarsi alla corsa e alla bicicletta. Entrambi partecipano a gare ed eventi dedicati alle due ruote, come racconta spesso la showgirl su Instagram. Mentre la Mattera è molto attiva sui social, Fabrizio Cassata è molto più schivo. Nei suoi profili ci sono pochi scatti e non sono molto aggiornati.

Qualche tempo fa a parlare del marito era stata proprio Justine Mattera. La modella aveva chiesto pubblicamente scusa a Cassata per alcun foto sensuali pubblicate su Instagram. “Nelle foto che pubblico sui social non si vede mai niente – aveva confessato tempo fa a Vieni da Me -, ma fanno molto discutere. Ho pubblicato una mia foto di nudo su Instagram che l’ha molto offeso. Mi scuso pubblicamente con lui, per me era una bella foto ma ha fatto molto parlare. I suoi amici più cari l’hanno convinto che se io avevo fatto quel tipo di foto, significava che ero andata a letto con il fotografo. Mio marito è una persona molto schiva, riservata. Quando la gente cercava il suo nome su Google, appariva la mia foto senza veli […] Siamo in crisi per colpa di quello scatto – aveva aggiunto -. Un attimo può mettere in questione tutta una vita insieme, la nostra famiglia con due bambini”.

Una crisi che, come ha raccontato di recente a Caterina Balivo, sembra ormai superata. “Non so perché sia uno scandalo che una donna si faccia qualche foto sexy – ha svelato -. Non mi vergogno, siamo tutti esibizionisti ed i social network è il regno dell’esibizionismo: tutti fanno vedere quello che devono fare vedere, ognuno sceglie”.