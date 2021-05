Chi è Jessica Brugali, speaker radiofonica e star di TikTok

editato in: da

Occhi azzurri e lunghi capelli biondi, Jessica Brugali non è solo bellissima, ma anche estremamente talentuosa. Ed è con il suo carisma e le sue capacità che è riuscita ad attirare l’attenzione di tantissimi utenti del web, diventando una delle tiktoker italiane più conosciute e più seguite.

Nome e cognome: Jessica Brugali

Data e luogo di nascita: 7 dicembre 1992 a Bergamo

Dove abita: Bergamo

Nickname: Jessi Brugali

Segno zodiacale: Sagittario

Altezza: 1,70 metri

TikTok: jessibrugali

Instagram: jessicabrugali

Jessica Brugali da piccola

Il mondo dello spettacolo era nel destino di Jessica già quando era una bambina. Fotogenica e socievole, ha iniziato da piccola a partecipare a concorsi di bellezza e a girare spot televisivi. E la prima importante esperienza televisiva è arrivata a soli sedici anni ha preso parte ad un programma televisivo, una rete locale, in qualità di valletta. Si tratterà solo dell’inizio: tante infatti i progetti a cui ha preso parte successivamente. E, una volta approdata sui social, è stato un vero e proprio successo.

Le storie d’amore di Jessica Brugali

Socievole e sempre disposta a mettersi in gioco, Jessica Brugali ha voluto però mantenere privato l’aspetto più intimo della sua vita. Lontanissima dal mondo del gossip, ha sempre evitato di rendere pubbliche storie d’amore e conoscenze romantiche.

La famiglia di Jessica Brugali

Nella vita di Jessica c’è un importante presenza. Si tratta del nonno, a cui la Brugali è estremamente legata e che talvolta ha coinvolto nei suoi sketch sui social. Caratterialmente i due sembrano essere molto simili.

Collaborazioni e litigi

Jessica Brugali, pur essendo sempre aperta a collaborazioni e a stringere amicizia con altri colleghi, spesso lavora ai suoi contenuti in solitudine. Ha sempre cercato di tenersi lontana da scontri e polemiche, non ha però potuto evitare un duro battibecco, avvenuto nel salotto di Pomeriggio Cinque, con Asia Gianese.

Le attività di Jessica Brugali

Televisione

Jessica ha iniziato a fare televisione, approdando su alcune emittenti locali, quando aveva solo sedici anni. Determinata, il ruolo di valletta è stato per lei solo l’inizio. Nel 2010 ha preso parte a Quelli dell’intervallo. Ha, inoltre, lavorato anche in Colorado, Fenomenal e, soprattutto, al fianco di Paolo Bonolis ad Avanti un altro. È, infine, apparsa in Ciao Darwin, Pomeriggio Cinque e Le Iene, dove è stata vittima di uno scherzo.

Radio

In Radio la Brugali ha dato il meglio di sé, assumendo con passione il ruolo di speaker. Conduce, insieme ad altri presentatori radiofonici, Generazione Z su radio Zeta, intervistando personaggi del mondo della musica, dello spettacolo e del web.

Concorsi di bellezza

Bellissima, fin da piccola Jessica ha preso parte a concorsi di bellezza, riuscendo anche a conquistare qualche premio. Nel 2011, ha vinto il titolo di Miss Padania.

Jessica e i suoi animali domestici

Jessi Brugali ha un amico fidato che l’accompagna nella sua avventura sui social: si chiama Sean ed è il suo cane, un alano che è diventato una vera e propria mascotte di TikTok. I due, insieme, creano contenuti simpatici e divertenti estremamente apprezzati dagli utenti.