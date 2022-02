Jennifer Lopez, un San Valentino speciale: cosa le ha regalato Ben

Jennifer Lopez, spacco vertiginoso e sandali effetto nude

Mazzi di fiori, scatole di cioccolatini… San Valentino è il momento in cui spesso si ricevono regalini classici e un po’ scontati – anche se fatti con il cuore. Non è così per Jennifer Lopez: la bellissima cantante e attrice ha già potuto commuoversi grazie alla sorpresa super romantica del suo Ben Affleck. Ebbene sì, un pensiero dai tanti significati che le hanno “sciolto il cuore”, creato da lui con le sue mani (e tanto, tanto sentimento).

Jennifer Lopez: il regalo di Ben Affleck in anticipo

In anticipo di qualche giorno, ma intenso ed emozionante come pochi: il regalo di San Valentino fatto da Ben Affleck all’amata Jennifer Lopez per San Valentino è una vera e propria dichiarazione che parla di destino e di eternità. Ben ha infatti creato una versione rieditata del video della canzone On My Way di JLo, dal film Marry Me, inserendo video e fotografie che ripercorrono la loro lunga e travagliata storia di coppia, tracciando un percorso che dagli inizi li ha portati fino a questo momento in cui sono tornati coppia solida, innamoratissima, invidiatissima.

Circa quattro minuti di video in cui scorrono i momenti più felici di Affleck e Jennifer insieme, nel primo periodo tra il 2002 e il 2004 in cui si sono amati follemente, qualche fotogramma in bianco e nero di lui giovane attore con l’amico Matt Damon, lei e lui che si baciano, entrambi presenti alla cerimonia degli Oscar in quegli anni, tutti e due impegnati nel video dello storico singolo Jenny from the block del 2002. Insomma, un concentrato di nostalgia, una parata dei momenti felici che hanno costellato un amore a volte tormentato, ma sempre intenso e vissuto al massimo. C’è anche l’anello da capogiro (ben 6.10 carati di solitario rosa) che Affleck ha dato a Jennifer nel 2003 con una promessa, poi la dolorosa fine del 2004.

Dopo tanti anni lontani – amici sì, ma ognuno per la propria strada, con i propri compagni e le esperienze di vita – il destino li ha voluti ancora insieme. Dopo la rottura Ben Affleck è stato per anni con Jennifer Garner dalla quale ha avuto tre figli, Jennifer Lopez si è imbarcata in diverse storie e ha avuto da Marc Anthony due figli. Eppure, contro ogni previsione, eccoli qui: innamoratissimi più di prima.

Jennifer Lopez: l’emozione per il regalo di Ben

Neanche il più freddo dei cuori di ghiaccio avrebbe potuto resistere a un regalo simile, a una dichiarazione d’amore così intensa, pensata e progettata. Jennifer Lopez ha raccontato nella sua newsletter cosa ha provato a ricevere il video di Ben: “Guardarlo mi ha fatto pensare al percorso del vero amore, ai suoi giri inattesi e ai cambi di rotta, ma anche al fatto che quando è vero amore, può durare per sempre. Mi ha davvero presa al cuore“. Come potrebbe essere altrimenti? L’emozione è stata tale che JLo ha deciso di condividere il video, cosa che normalmente non farebbe perché speciale e molto personale, ma questo dono meritava di essere apprezzato da tutti.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: i piani per San Valentino

Se ora sappiamo quale sorpresa stesse preparando ben Affleck per San Valentino, ci chiediamo cosa abbia in mente Jennifer Lopez per ricambiare: nei giorni scorsi aveva anticipato la loro presenza al Super Bowl al SoFi Stadium di Inglewood, in California e aveva preannunciato una sorpresa romantica per il fidanzato. Dettagli non ne ha svelati, ma non vediamo l’ora di scoprire i suoi piani romantici. Scommettiamo che la sua idea non sarà da meno.