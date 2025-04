Jennifer Lopez sul set di “Office Romance” in total grey: elegante anche al food truck

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

In una Hoboken frizzante di metà aprile, tra carrelli street food e ciak che si rincorrono, Jennifer Lopez torna sul set per una nuova commedia romantica. E non importa che sia tra un panino e una battuta da girare: la sua eleganza è sempre impeccabile. Le immagini arrivate direttamente dal set di Office Romance, il nuovo film targato Netflix, la ritraggono in un look che è già un piccolo capolavoro di stile.

Jennifer Lopez, una “CEO” super chic

Il film Office Romance, ancora in fase di riprese, la vede protagonista accanto a Brett Goldstein in una storia che promette scintille tra potere e passione. JLo interpreta Jackie, Presidentessa e CEO della compagnia aerea Air Cruz, conosciuta per la sua rigida policy contro le relazioni tra colleghi. Tutto fila liscio fino all’arrivo di un affascinante avvocato, interpretato da Goldstein, che metterà a dura prova le regole aziendali e forse anche il cuore della nostra eroina.

Ma prima ancora che le dinamiche romantiche prendano il via sullo schermo, è lo stile di Jennifer a conquistare le prime pagine. Sul set di Office Romance ha già sfoggiato due look business-oriented, ma mai banali. Il primo, un power suit bianco con profondo scollo a V e trench coordinato oversize, è un manifesto di femminilità assertiva: niente top sotto la giacca, ma accessori statement come orecchini dorati bold, una collana chunky e una borsa nera Dior D-Journey.

Nel secondo outfit, più soft ma ugualmente raffinato, l’attrice ha scelto un cappotto beige lungo, camicia bianca rigorosamente abbottonata e uno chignon impeccabile, per un’eleganza che strizza l’occhio al minimalismo di Maid in Manhattan.

Il look total grey che fa scuola

Ma è l’ultimo outfit, quello immortalato tra i burrito e i colori vivaci di un food truck, che ha attirato l’attenzione di tutti. Jennifer Lopez, regina del set, si è presentata con un trench grigio che accarezza la silhouette, abbinato a una camicia bianca essenziale e collant scuri. Il tutto completato da un paio di décolleté Christian Louboutin Veau Velour Iriza in suede grigio, un dettaglio che da solo vale la scena.

Le Iriza, lo ricordiamo, sono uno dei modelli cult di Louboutin: punta affilata, scollo profondo e forma demi d’Orsay che lascia scoperto l’interno del piede. Jennifer sembra aver scelto una versione leggermente personalizzata, con un cinturino trasparente per maggiore stabilità, senza mai rinunciare al fascino della suola rossa iconica. Il tacco sfiora i 10 centimetri: alto quanto basta per slanciare senza perdere la compostezza da donna d’affari.

Il trench coat, morbido ma strutturato, gioca con il concetto di uniforme da ufficio in chiave couture, mentre l’acconciatura raccolta e gli orecchini a cerchio piccoli mantengono l’equilibrio tra la donna potente e la romantica sognatrice. Una CEO sì, ma con cuore.

Una diva senza sosta

Nel frattempo, fuori dal set, la Lopez continua a vivere a pieno ritmo la sua vita newyorkese. Negli ultimi giorni è stata avvistata con la figlia Emme alla prima del Broadway Good Night, and Good Luck, un’occasione in cui – naturalmente – non ha mancato di brillare. Qualche settimana prima, era stata ospite anche alla serata di debutto di Otello, sempre a teatro, sempre con look da manuale.

Il cast della pellicola è altrettanto promettente: accanto a lei, oltre a Brett Goldstein, ci saranno Tony Hale, Ali Stroker e altri volti noti, per un ensemble che fa ben sperare. E mentre Netflix mantiene ancora il riserbo sulla data d’uscita, noi siamo già qui a sognare scene tra sale riunioni, risate improvvise e look che continueranno a dettare tendenza. Perché se c’è una cosa che Jennifer sa fare meglio di chiunque altro, è trasformare ogni storia – e ogni abito – in un’icona.