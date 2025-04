Jennifer Lopez, scollatura profonda e vestito attillato: sensuale a Broadway

Notte da sogno in quel di Broadway per Jennifer Lopez e la figlia Emme, le quali hanno incantato ogni presente con i loro look coordinati in velluto: tutti i dettagli

Fonte: IPA Jennifer Lopez

La notte del 3 Aprile si è vista nuovamente Broadway pullulare di star: l’occasione? Il debutto di Good Night, and Good Luck, adattamento teatrale dell’omonimo film del 2005, diretto da George Clooney, che racconta la storia vera del leggendario reportage del giornalista della CBS Edward R. Murrow sul senatore Joseph McCarthy. Nello spettacolo Clooney è Murrow, un’interpretazione che segna l’esordio a Broadway dell’attore premio Oscar. Proprio come per il film, Clooney ha anche co-scritto il pezzo in collaborazione con lo sceneggiatore Grant Heslov.

Ed ecco dunque a dare il proprio prezioso sostegno a cast e team creativo tutta una schiera di star ben vestite, bersagliate dai flash mentre calcavano il red carpet fuori dal Winter Garden Theatre qualche attimo prima della rappresentazione. Ma, attenzione, vi è ovviamente chi ha brillato un po’ più delle altre: stiamo ovviamente parlando di Jennifer Lopez e di sua figlia Emme.

Jennifer Lopez e Emme Maribel Muñiz brillano (di nuovo) a Broadway: i look coordinati madre-figlia

Jennifer Lopez e la figlia diciassettenne Emme Maribel Muñiz si sono godute un’altra serata da sogno in quel di Broadway, questa volta per prendere parte alla prima di Good Night, and Good Luck, assicurandosi che i propri look lo fossero altrettanto.

Le due per l’importante occasione hanno decisamente dato decisamente il meglio di sé, indossando abiti da sera coordinati in sontuoso velluto dal piglio sofisticatamente vintage, in sintesi quel che si dice a tutti gli effetti un vero tocco di classe.

Perfettamente coerente al contesto, l’intero ensemble della Queen del Pop si mostrava teatrale e fluttuante: ora lontana anni luce dalla “Jenny from the Block” che noi tutti ricordiamo, JLo era fasciata per la precisione in una attillatissima e sontuosa creazione dal profondo scollo a cuore appartenente collezione autunno 2024 di Saiid Kobeisy, dotata di scenico mantello in taffetà color avorio che pareva voler sfidare la forza di gravità, a gonfiarsi sulle spalle per poi raccogliersi intorno a lei come una nuvola impalpabile.

Fonte: Getty Images

Dopo un ingresso a dir poco trionfale, con le movenze di una vera diva la cantante ha lasciato scivolare via quest’ultimo per svelare l’abito a sirena accostato all’opulenta collana vintage Van Cleef & Arpels appesa al collo, costituita da onice e diamanti incastonati su di una catena in oro giallo.

Insomma, più che una ventata di glamour su quel red carpet.

Fonte: IPA

Perfetta e totalmente nelle sue vesti anche Emme, oramai prediletta accompagnatrice della madre, la quale ha sfoggiato un impeccabile look abbinato composto da un completo nero in velluto dal taglio mannish appaiato ad una camicia bianca di Christian Dior, mocassini con dettaglio di catena d’oro sul dorso e, infine, una collana con tripla catena d’argento firmata Vivienne Westwood a spiccare sopra alla lunga cravatta maschile.

Jennifer Lopez ed Emme, un legame indissolubile

La fastosa occasione in questione non costituiva affatto la prima volta in cui Jennifer Lopez ed Emme apparivano insieme su di un red carpet: è trascorsa soltanto qualche settimana, infatti, da quando le due sono arrivate insieme ​​alla prima di Otello a New York, posando per alcune foto prima dell’evento in mise madre-figlia già degne di nota.

Fonte: IPA

Ci troviamo di fronte, forse, a quella che è ormai una dolce tradizione di famiglia, ad un legame speciale ed indissolubile che di certo basta e avanza a riempire la vita dell’artista, nuovamente aperta all’amore dopo la fine del matrimonio con Ben Affleck.