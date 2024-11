Jennifer Lopez, spacco profondo e cut out sfacciati: il look non lascia indifferenti

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Siamo agli sgoccioli: soltanto qualche settimana e poco più ci divide da uno degli appuntamenti al cinema più attesi in assoluto del periodo. Trattasi – ovviamente – dell’uscita nelle sale del chiacchieratissimo adattamento del celebre musical di Broadway, Wicked. Quella sviluppata da comuni mortali e celebrities senza distinzione mentre lo si aspetta ha tutte le carte in regola per essere definita Wicked-mania, ed è la stessa che, con ogni probabilità, ha spinto le star a celebrare l’anteprima nella città degli angeli con addosso abiti a dir poco favolosi.

Tra mise da sogno ad esplorare sfumature comprese tra il rosa pallido ed il verde smeraldo, le stesse ricorrenti nella pellicola presto sul grande schermo, chi ha brillato un po’ più di tutti, seppur avvolti da magico luccichio, è stata Jennifer Lopez. Il suo look dedicato alle aspiranti streghe del Regno di Oz? Un attimo di pazienza.

Jennifer Lopez: l’abito sfoggiato alla prima di Wicked ha stregato tutti

Il tappeto scarlatto della première stellare di Wicked presso Los Angeles ha visto sfilare numerose stelle di Hollywood perfettamente calate in fiabeschi panni, con ogni probabilità nel tentativo di rubare la scena ad Ariana Grande e Cynthia Erivo (le due co-protagoniste del film). L’incantesimo più potente è stato però quello sferrato dalla Queen del pop con l’inestimabile aiuto del suo fidato team, composto da Rob Zangardi e Mariel Haenn.

Fonte: IPA

Jennifer Lopez ha affidato il compito di stregare ogni presente all’evento ad una creazione gioiello di Zuhair Murad, notoriamente uno dei suoi designer prediletti in assoluto. Il lungo abito da capogiro, interamente ricamato con arabeschi ed impreziosito da scintillanti applicazioni in paillettes e cristalli, ha lasciato tutti a bocca aperta anche grazie alla presenza di uno spacco vertiginoso, accompagnato da generose aperture sui fianchi ad esaltare grandemente il fisico scultoreo della diva.

Tutti i dettagli del sofisticato look di JLo

Il capolavoro di sartoria appartiene alla collezione haute couture della primavera 2024, ed il tempismo è perfetto se si pensa che i fitti decori lucenti sembravano evocare alla perfezione l’atmosfera magica del Regno di Oz, che ospita le vicende della trama. Le nuance calde e terrose, poi, hanno donato a JLo un’aura luminosa mista a sofisticata eleganza.

Per chiudere in bellezza la star ha ovviamente selezionato degli accessori altrettanto sofisticati, oro e argento: ed ecco ai polsi spuntare due bracciali gioiello griffati Sabyasachi, accompagnati da una pochette argentata e da dei sandali con cinturino dorati a richiamare i toni del vestito.

In quanto a trucco e parrucco, mentre la chioma è stata acconciata in uno chignon basso con lunghezze mosse sul davanti il make-up scelto trasudava luce pura. Lo sguardo dell’artista è stato reso magnetico da un ombretto color champagne, e le labbra accese da un rossetto nude.

Nell’ultimo periodo in particolare c’è da dirlo: Jennifer Lopez sembra (se possibile) ancor più radiosa e, per sua stessa ammissione, concentratissima sul lavoro, specie dopo la delusione sentimentale appena archiviata. Che sia questo il definitivo segno di rinascita, in seguito al recente divorzio dall’ormai ex marito Ben Affleck?