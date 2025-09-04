Jennifer Aniston, la verità sui ritocchini e la frecciata al Met Gala: “Non ci sono mai andata, mi innervosisce”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Jennifer Aniston è una delle attrici più amate di Hollywood, icona di stile ed eleganza senza tempo. Oggi continua a brillare sul piccolo schermo con la serie The Morning Show dove unisce talento e carisma, confermandosi una delle interpreti più apprezzate della sua generazione. Il pubblico la adora non solo per i ruoli che l’hanno resa celebre, ma anche per la sua semplicità, la sua ironia e la capacità di mostrarsi autentica. E per la sua storia d’amore con Brad Pitt, ancora oggi ricordata come una delle più seguite dello showbiz, che ha contribuito a renderla un mito per molte donne che si sono strette a lei con fare solidale quando il sogno si è infranto.

Jennifer Aniston, il motivo dei suoi “no” al Met Gala

Amata in tutto il mondo per il ruolo di Rachel in Friends e per la sua carriera costellata di successi, Jennifer Aniston è una di quelle attrici che sprizza energia e conquista in ogni ruolo. Forse perché non ha mai nascosto il suo lato più semplice e diretto, quello che da sempre conquista il pubblico e la rende più vicina ai suoi fan, facendola apparire vera e per nulla costruita.

E a rafforzare la sua immagine da “star della porta accanto”, Jennifer ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Glamour Usa di non amare molto il clamore e l’attenzione scatenata dai vari red carpet: l’attrice ha rivelato anche il motivo per cui non ha mai partecipato al Met Gala, l’evento più atteso di New York. A differenza di tante colleghe che vedono quella passerella come un sogno, la Aniston ha ammesso che per lei sarebbe un’esperienza troppo opprimente.

“Sì, sono stata invitata, ma non ci vado. Mi sopraffà. È il prepararsi, il mettersi l’abito. Sono una ragazza da jeans, infradito e canottiera” ha dichiarato la Aniston, aggiungendo poi il vero motivo per il quale ha sempre rifiutato di andare al Met Gala e, in generale, per cui non ama troppo i red carpet: “Tutti sono lì per festeggiare e divertirsi, ma io mi innervosisco. Divento persino un po’ ansiosa di parlare in pubblico, soprattutto dopo anni in cui le tue parole vengono distorte e decontestualizzate. Quindi mi ritrovo quasi a sorvegliarmi in sala in un modo strano. In passato, il giornalismo era un’attività spinosa e volevano solo prenderti e trovare qualcosa che potessero poi gestire all’infinito. Ma vabbè. Arrivi a un punto della vita in cui niente di tutto ciò conta davvero, alla fine” ha concluso.

Dunque non è solo una questione di moda, bensì di comunicazione: l’attrice teme il giudizio feroce che spesso accompagna certi eventi, quella dinamica che porta prima a idolatrare una star per poi demolirla senza pietà. Per lei non vale la pena sacrificare la propria serenità per un’apparizione che non sente nelle corde. Anche perché in passato non sono mancate le occasioni in cui è stata criticata e attaccata senza pietà, persino per i presunti ritocchini ai quali avrebbe ricorso.

Jennifer Aniston, il sogno di invecchiare con grazia e la verità sui ritocchi estetici

Cinquantasei anni e una forma strepitosa, Jennifer Aniston non teme di invecchiare, ma non lascia neanche che sia esclusivamente Madre Natura ad occuparsi della sua bellezza.

Decisa ad invecchiare con grazia, senza inseguire la perfezione a tutti i costi ma abbracciando un approccio fatto di equilibrio e positività, la Aniston ha rivelato il suo segreto di bellezza nell’intervista rilasciata a Glamour Usa, raccontando che il fulcro del suo aspetto radioso non è nascosto in qualche trattamento miracoloso, ma nella capacità di amare il proprio corpo e rispettarlo ogni giorno.

“Penso che, per quanto riguarda l’invecchiare con grazia, io abbia a disposizione una fonte eterna di ottimismo e positività. Chiamala giovinezza, se vuoi. Ma credo che tutto inizi da come amiamo il nostro corpo e da come amiamo la fase di vita in cui ci troviamo”, ha dichiarato l’attrice che ha poi rivelato il ricorso a trattamenti specifici per mantenere il suo aspetto giovane.

“Non vi dirò che non faccio i facial, i laser e tutte quelle buone cose a disposizione. Voglio dire, mi mantengo. Non posso semplicemente lasciarmi andare e permettere che questi capelli grigi prendano il sopravvento. È una questione di prospettiva, ma anche di essere consapevoli che questo è il nostro unico corpo. È un mindset” ha concluso saggiamente la Aniston.

Dunque laser e trattamenti altamente innovativi per rigenerare la pelle ma senza essere manipolativi o invasivi: Jennifer Aniston non rinuncia a fare massaggi o terapie mirate, ma tutto parte da una mentalità: prendersi cura di sé è un atto d’amore e non una battaglia contro il tempo.