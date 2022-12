Da Jennifer Aniston a Demi Moore, le stranezze dei VIP (che non ti aspetti)

Fonte: IPA Demi Moore, Jennifer Aniston e le altre stranezze dei VIP

Quando pensiamo alle star più celebri del mondo, le immaginiamo quasi come delle divinità scese dall’Olimpo, di quelle talmente lontane da noi da essere perfette praticamente in tutto. Ma dimentichiamo una cosa fondamentale: anche loro – proprio come noi – non sono esenti da abitudini che definire bizzarre è poco, alcune delle quali farebbero storcere il naso a chiunque. Non ci credete? Ecco per voi alcune stranezze dei VIP che proprio non vi aspettereste (provare per credere).

Angelina Jolie e Brad Pitt, le stranezze degli ex più celebri del mondo

Ne abbiamo parlato a iosa in questi anni turbolenti, segnati da un divorzio che ha dominato le pagine di gossip di tutto il mondo. Ma ad accomunare la celebre ex coppia d’oro di Hollywood sono state nel tempo anche delle abitudini piuttosto insolite. Un esempio? La protagonista di Maleficent è una grande collezionista di coltelli d’epoca al punto da aver totalmente riempito la sua casa di questi cimeli, proprio come se fossero dei complementi d’arredo. Salvo poi fare marcia indietro e mettere tutto in sicurezza all’arrivo del figlio Maddox.

L’ex marito Brad Pitt non è da meno in quanto a stranezze. La stessa Angelina ha confermato in un’intervista che il divo di Hollywood ha un’idea molto particolare di igiene personale: per lui non esiste la classica doccia con bagnoschiuma, utilizza soltanto un mix di limone, sidro di mele e aceto. Di lui hanno detto che “puzza come un caprone”. E come dargli torto…

Johnny Depp, il collezionista insospettabile

Bellezza, fascino, talento sono solo alcuni termini con cui potremmo descrivere quel mix di sensualità che è Johnny Depp. Un attore tra i più amati di sempre, specialmente dalle donne che da decenni fanno la fila anche solo per strappargli uno dei suoi enigmatici sorrisi (anche se Amber Heard non sarebbe dello stesso avviso). Depp qualche tempo fa ha confessato nello show di Jimmy Kimmel di essere un accanito collezionista di Barbie. Sì, avete capito bene.

A sua discolpa c’è da ammettere che l’attore ha cominciato ad acquistarle per la figlia ancora piccola, ma a quanto pare continua a “giocarci” per testare scene dei film e nuovi personaggi. E non finisce qui: Depp possiede anche le edizioni limitate di Barbie che ritraggono personaggi reali (come Beyoncé, per intenderci) e di volta in volta le aggiorna con accessori e dettagli legati a eventi recenti. Quando si dice “Io e la mia ossessione”.

Keira Knightley e gli incontri ravvicinati del terzo tipo

Keira Knightley è un’altra di quelle star che solo a guardarla si viene travolti da un’ondata di bellezza ed eleganza. Poteva essere esente da stranezze? Naturalmente no, come lei stessa ha raccontato in un’intervista di qualche tempo fa al Tonight Show: l’attrice è fermamente convinta non solo che i fantasmi esistano, ma che sia in grado di interagirvi.

Sembra che la dolce Keira abbia avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo con un fantasma nel 2012, quando si trovava in albergo. La presenza era lì ad attenderla su una poltrona della sua camera e la guardava fissa, senza proferir parola. Piuttosto inquietante…

Nicole Kidman, quel rapporto un po’ strano col “cibo”

Se di stranezze dei VIP parliamo, ce n’è una che riguarda Nicole Kidman davvero insolita e un tantino disgustosa. L’attrice Premio Oscar ha confessato in un’intervista a You nel 2019 di essere affetta da un particolare disturbo chiamato picacismo, che sin da piccina la spinge a divorare tutto ciò che le appaia commestibile.

E no, non stiamo parlando di ghiottonerie come dolci e succulenti piatti gourmet. “Mangiavo di tutto. Anche formiche, anche se non avevano un buon sapore. Un po’, come dire, acide. Avevano un gusto strano. Mangiavo di tutto. Avrò mangiato qualsiasi cosa commestibile. Larve, lombrichi e insetti“. A cui si aggiungono terra, carta, gesso, neve. Che dire.

Jennifer Aniston e Megan Fox, campionesse di scaramanzia

Noi italiani siamo un popolo di scaramantici, dobbiamo ammetterlo. Basti pensare alle “corna” con annesso “tiè” che non possono mancare quando vogliamo scacciare la malasorte, un gesto apotropaico di liberazione dalla cosiddetta sfortuna. Per chi ci crede è essenziale precipitarsi a ristabilire l’equilibrio del cosmo a proprio favore.

Ma la scaramanzia non è soltanto una nostra prerogativa, come dimostra la splendida Jennifer Aniston. Tra le stranezze dei VIP, la sua è senza dubbio una delle più assurde: lei stessa ha dichiarato che quando prende un volo aereo deve sempre entrarvi con il piede destro, dando qualche colpetto sulla superficie esterna del portello di accesso prima di andarsi ad accomodare al suo posto.

Anche l’attrice Megan Fox ha una strana fissazione legata agli aerei, stavolta però “musicale”. In un’intervista ha spiegato che durante il volo ascolta solo ed esclusivamente i brani di Britney Spears, convinta che così facendo certamente non morirà. Se lo dice lei…

Demi Moore e il suo inquietante segreto di bellezza

Non è un segreto che Demi Moore tenga moltissimo alla sua forma fisica. Sappiamo che segue un regime alimentare super controllato (da anni è vegana), che pratica Yoga e sport regolarmente e che non lascia mai alcunché al caso. Quel che forse non immaginereste mai è che – come da lei stessa dichiarato – in passato si è sottoposta a un disgustoso (e arcaico) trattamento di bellezza con le sanguisughe. Discutibile, sì.

Le fobie più strane dei VIP

Tra le stranezze dei VIP non possiamo di certo dimenticare le fobie. Pamela Anderson soffre della cosiddetta eisoptrofobia, ovvero la paura degli specchi e del proprio riflesso, mentre Cameron Diaz è germofobica, al punto da lavarsi le mani decine di volte al giorno. Anche Johnny Depp ha una fobia assurda: è letteralmente terrorizzato dai clown e quando ne vede uno arriva addirittura a stare male fisicamente.