Isobel Kinnear e Samurai Jay escono allo scoperto con i primi scatti insieme: il loro amore non è più un segreto

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Ufficio stampa Mediaset/ Fascino Isobel Kinnear e Samurai Jay sono una coppia

Dopo settimane di indiscrezioni e qualche indizio social, adesso sembra proprio che Isobel Kinnear e Samurai Jay abbiano deciso di vivere la loro storia alla luce del sole. Se Maria De Filippi durante l’ultima puntata di Amici ha trovato il modo di stuzzicare il cantante davanti alle telecamere riguardo alla sua sfera privata, ora arrivano anche le prime foto insieme.

Il cantante e la ballerina hanno condiviso sui social alcuni momenti della loro quotidianità, tra baci, sorrisi e attimi di complicità. Un passo in più per una coppia che, fino a questo momento, aveva preferito mantenere una certa riservatezza.

Isobel Kinnear e Samurai Jay, le prime foto insieme

Tanta felicità racchiusa in scatti che ormai non lasciano alcun dubbio.

Dopo settimane di rumors sulla sua situazione sentimentale, Isobel Kinnear ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un carosello di fotografie in cui la si vede insieme a Samurai Jay, mostrando alcuni momenti della loro complicità. Negli scatti i due appaiono vicini e sorridenti, tra abbracci, selfie e attimi di quotidianità.

E se la ballerina ha finalmente deciso di confermare la sua felicità, Samurai Jay non è stato da meno.

Anche il cantante di Ossessione ha voluto condividere alcuni frammenti della loro storia, con un carosello che lascia decisamente poco spazio ai dubbi. Tra le immagini ci sono anche un bacio, una pasta condivisa e diversi momenti spensierati trascorsi insieme. Fotografie spontanee, che raccontano una complicità ormai difficile da tenere nascosta.

Le immagini arrivano dopo tanta curiosità e indiscrezioni, ma anche dopo un momento piuttosto particolare vissuto nello studio di Amici. Durante la puntata di domenica 22 novembre, Maria De Filippi ha infatti fatto riferimento alla relazione di Samurai Jay, parlando del suo fidanzamento con “una ballerina che conosce molto bene”. Un riferimento che non ha lasciato troppo spazio alle interpretazioni e che ha strappato anche una risposta divertita al cantante.

Samurai Jay ha infatti accolto la battuta con un sorriso, rispondendo di volersi far dare lezioni private. Il riferimento a Isobel è apparso piuttosto evidente. Del resto, la conduttrice conosce bene la ballerina, che ha partecipato alla ventiduesima edizione del talent e continua a far parte della squadra del programma.

Samurai Jay, le parole su Isobel a “Verissimo”

Prima che arrivassero le fotografie, Samurai Jay aveva già lasciato intendere di avere una persona speciale nella propria vita. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il cantante aveva parlato apertamente della sua situazione sentimentale, pur senza fare nomi o svelare l’identità della ragazza.

“In questo momento sto bene. Sto con una persona che mi fa stare bene, mi rende felice”, aveva raccontato nel salotto televisivo. Una confessione accompagnata da un sorriso, con cui aveva lasciato intendere di stare attraversando un periodo particolarmente felice anche dal punto di vista personale.

L’artista aveva poi spiegato che, considerando i tanti impegni professionali, non si aspettava di iniziare una nuova relazione proprio in quel momento. “Credevo di rimanere single per un po’ con questi ritmi, invece le cose succedono. Piano piano si fa tutto. Sono molto felice”, aveva aggiunto.

Oggi quelle parole acquistano un significato ancora più chiaro e, dopo aver protetto a lungo la propria intimità, i due sembrano aver trovato il modo di condividere la loro felicità anche con il pubblico.