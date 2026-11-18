Isobel Kinnear e Samurai Jay non si nascondono più e decidono di rendere pubblico il loro amore: un sentimento forte che sta regalando ad entrambi grande felicità

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Ufficio Stampa Mediaset/Fascino Isobel Kinnear e Samurai Jay

Dopo mesi di indiscrezioni, avvistamenti e silenzi, Isobel Kinnear e Samurai Jay sono pronti a vivere il loro amore alla luce del sole. L’ex ballerina di Amici, oggi al fianco di Max Giusti a Caduta Libera, ha condiviso sui social uno scatto che lascia poco spazio ai dubbi: c’è del tenero con il cantante napoletano.

Isobel Kinnear e Samurai Jay, la prima foto insieme su Instagram

A rompere il silenzio è stata proprio Isobel Kinnear. La ballerina australiana ha pubblicato su Instagram una fotografia che la ritrae accanto a un uomo del quale non si vede il viso. Un’immagine apparentemente discreta, ma che nasconde un indizio inequivocabile: i tatuaggi del misterioso accompagnatore corrispondono a quelli di Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore.

Un modo per uscire allo scoperto senza rinunciare completamente alla riservatezza che ha caratterizzato la loro frequentazione. Ad accompagnare il momento, una frase che sembra raccontare perfettamente lo stato d’animo della 23enne: “Amo la vita in questo momento”.

Del resto, i rumors su un possibile legame sentimentale tra i due circolavano già da settembre. Erano stati fotografati insieme a Milano, dopo un’esibizione del cantante in Piazza Liberty. In quell’occasione Isobel era stata immortalata mentre correva ad abbracciarlo sotto il palco, prima di allontanarsi con lui mano nella mano. Immagini che avevano immediatamente alimentato i sospetti e che oggi trovano conferma – seppur sempre con una certa discrezione – dai diretti interessati.

La confessione di Samurai Jay a Verissimo

Prima dei social, un indizio importante era arrivato lo scorso ottobre quando Samurai Jay, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva ammesso di non essere più single. Il 28enne aveva raccontato di attraversare un periodo particolarmente felice, lasciandosi andare a una confessione sulla propria vita sentimentale.

“In questo momento sto bene. Sto con una persona che mi fa stare bene, mi rende felice”, aveva dichiarato, senza però rivelare l’identità della nuova compagna.

Una relazione iniziata da qualche mese e arrivata quasi inaspettatamente, soprattutto considerando gli impegni professionali dell’artista, attualmente responsabile artistico di Amici per la sezione canto.

“Mi trovo in una fase di vita particolare, credevo di rimanere single per un po’ con questi ritmi, invece le cose succedono. Piano piano si fa tutto. Sono molto felice”, aveva aggiunto.

Il passato sentimentale di Isobel e Samurai

Per Isobel Kinnear si tratta della prima relazione importante resa pubblica dopo la rottura con Cricca, il cantante conosciuto durante l’edizione 2022-2023 di Amici di Maria De Filippi.

La loro storia era nata proprio tra i banchi del talent show. Un legame proseguito pure lontano dalle telecamere, prima della separazione definitiva.

Successivamente, alla ballerina era stato attribuito un breve flirt con Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne, mai confermato ufficialmente. Lo scorso marzo Isobel aveva dichiarato di essere single e di stare bene da sola, mostrando di voler dedicare tempo soprattutto a sé stessa e alla propria carriera.

Anche Samurai Jay ha sempre cercato di proteggere la propria sfera privata. In passato il suo nome era stato accostato a quello della conduttrice radiofonica Ema Stokholma: un pettegolezzo prontamente smentito. Qualcuno ha parlato, poi, di una certa simpatia con Belen Rodriguez, con la quale però c’è stata soltanto una collaborazione artistica a Sanremo 2026.