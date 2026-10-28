Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giulia Stabile

Giulia Stabile è di nuovo innamorata? In tanti sono convinti che la ballerina stia vivendo da qualche tempo una bellissima storia d’amore con Kalifa Burton. L’attore e ballerino negli ultimi mesi era apparso spesso sul profilo Instagram dell’ex star di Amici, alimentando le voci su una relazione fra i due.

Giulia Stabile di nuovo innamorata

Dopo l’addio al cantante Sangiovanni, Giulia Stabile avrebbe ritrovato l’amore grazie a Kalifa Burton. Per ora le conferme ufficiali non sono ancora arrivate, ma gli indizi che parlano di una love story fra i due sono molti.

Qualche tempo fa, ospite di Verissimo, l’ex ballerina di Amici aveva risposto a Silvia Toffanin riguardo alcune domande sulla sua vita privata, raccontando che tante cose erano cambiate.

“Amore è una parola enorme, ma lo sto scoprendo. Sono contenta”, aveva affermato, lasciando intendere di non essere più single e di aver iniziato a frequentare qualcuno. “È la mia terza casa – aveva aggiunto parlando di Londra -. Ho casa a Roma, a Barcellona e ora a Londra”. Riflettendo sulla sua quotidianità in Inghilterra aveva lasciato intendere che il suo nuovo amore fosse proprio nella città inglese: “L’ho scelta per me, mi sono creata anche lì la mia famiglia, ho i miei amici. Londra l’ho scelta per me, poi le conoscenze ci sono”.

Un’affermazione che ora assume un peso differente soprattutto dopo la pubblicazione sui social di alcune foto che la ritraggono accanto a Kalifa Burton, ballerino e attore britannico di 25 anni. I due sono apparsi molto vicini durante il party organizzato a Londra per la cerimonia del Pallone d’Oro 2026.

Terminata l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi e quella alla conduzione di Tu Sì Que Vales, Giulia Stabile ha deciso di trasferirsi a Londra per continuare la sua carriera nel mondo della danza. Nella capitale britannica non solo ha continuato a studiare, ma ha anche vissuto nuove esperienza professionali straordinarie, lavorando con star del calibro di Rosalia. Proprio a Londra sarebbe arrivato l’incontro con Kalifa Burton, ballerino e attore di successo.

Chi è Kalifa Burton

Classe 2001, Kalifa Burton nonostante la giovane età è un artista già affermato e con una carriera poliedrica. Ha infatti lavorato su palcoscenici importanti, è un esperto di danza urban e contemporanea, inoltre si dedica alla recitazione. Il suo curriculum è ricco di esperienze importanti come insegnante, ballerino, coreografo e attore, fra cinema e teatro. Ha preso parte al cast di Spell, film horror in cui ha vestito i panni di Tydon Woods, inoltre è stato scelto per ballare e recitare nel musical Everybody’s Talking About Jamie disponibile su Amazon Prime Video. Inoltre ha recitato nei musical Bugsy Malone e Greatest Days.

Insieme al fratello Koby ha fondato il collettivo Kadence UK, ossia un collettivo di danza urban che crea performance per eventi dal vivo, show e programmi. Il primo incontro con Giulia Stabile sarebbe arrivato proprio grazie alla danza. I due nel 2025 avrebbero iniziato a collaborare all’interno del collettivo. Fra una coreografia e l’altra avrebbero imparato a conoscersi e si sarebbero innamorati.