Aliba Bellingham, le parole della presunta fidanzata di Andrea Mountbatten-Windsor

IPA Andrea Mountbatten-Windsor

Per settimane è stata soltanto “la donna misteriosa”, colei che avrebbe riportato un po’ di compagnia nella vita sempre più isolata di Andrea Mountbatten-Windsor. Ora ha un nome e ha deciso di parlare: Aliba Bellingham, appassionata di cavalli e nota negli ambienti dell’alta società del Norfolk, ha smentito qualsiasi relazione sentimentale con il fratello di Re Carlo.

Andrea Mountbatten-Windsor, la presunta fidanzata: come è nata la voce

A settembre è iniziato a circolare il rumor della presunta nuova fidanzata dell’ormai ex Principe Andrea, privato dei titoli dal fratello Carlo, e il mistero si è poi infittito a metà ottobre, quando una fonte anonima avrebbe fornito maggiori dettagli alla stampa. Secondo questa versione sarebbe stata lei a fare il primo passo, telefonandogli con una proposta molto diretta: “Sei solo, e lo sono anch’io. Perché non passiamo un po’ di tempo insieme?”. Andrea e Aliba Bellingham non sono dei perfetti sconosciuti: avevano già avuto modo di incrociarsi – e spesso – in passato.

Il motivo per cui il suo nome era finito nel mirino dei cronisti era semplice: in più occasioni era stata vista arrivare a Marsh Farm, la casa colonica nella tenuta di Sandringham dove l’ex Duca di York vive dalla primavera. Tanto è bastato per accendere la fantasia dei tabloid inglesi, da mesi a caccia di qualsiasi dettaglio sulla nuova vita dell’ex Principe caduto in disgrazia.

Aliba ha una spiegazione molto più prosaica: ha detto di ritenere che le voci fossero nate dopo che un giornalista aveva saputo di un suo tè con Andrea. I due si vedono occasionalmente e condividono l’interesse per cavalli e cani. Secondo lei, Andrea ha trovato il Norfolk molto accogliente ma, quanto al loro rapporto, ha precisato: “Siamo semplici conoscenti”.

Chi è Aliba Bellingham, l’amica d’infanzia di Andrea

Come anticipato, Aliba e Andrea non si conoscono da poco tempo, anzi. È cresciuta in una tenuta poco distante dalla residenza di campagna dei Windsor, e la sua madrina era Frances Shand Kydd, la madre di Lady Diana. Il fratello Henry, deputato conservatore per il collegio del North West Norfolk e poi sottosegretario agli Esteri, dal 2020 siede alla Camera dei Lord come Lord Bellingham, ed è stato lui a ricordare che da bambini lui e la sorella giocavano con i figli della Regina.

Divorziata dall’imprenditore Sir Richard Rowley e madre di due figli, Aliba si divide tra Londra e la campagna inglese, dove ha una roulotte accanto alle sue scuderie. In passato è stata condirettrice della Westmeath Hunt, una storica associazione di caccia irlandese. Fa parte anche dei cosiddetti Turnip Toffs, letteralmente gli aristocratici delle rape, soprannome ironico del gruppo di famiglie benestanti della zona. Proprio questo circolo, secondo i giornali d’Oltremanica, nelle ultime settimane avrebbe cominciato a riaccogliere Andrea, dopo un isolamento che qualcuno dei membri considera ormai eccessivo.

Per Andrea gli ultimi dodici mesi sono stati i più difficili della sua vita. Il 30 ottobre 2025 Buckingham Palace ha annunciato l’avvio del procedimento per rimuovere titoli e onorificenze e il suo futuro trasferimento dal Royal Lodge. Dopo un periodo a Wood Farm, si è trasferito a Marsh Farm, una casa in mattoni rossi con cinque camere da letto e le stalle. Sarah Ferguson, che vive altrove, ha fatto sapere tramite un portavoce che tra lei e l’ex marito i rapporti restano buoni: “Sarah e Andrea si sentono regolarmente e continuano a essere uniti come genitori e come nonni”.