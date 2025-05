Irina Shayk, il look monocromatico verde militare a Cannes 2025

Iconica in ogni sua apparizione, Irina Shayk è stata avvistata a Cannes in una mise off-duty all'insegna del verde militare: tutti i dettagli del look casual

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Irina Shayk

Non vi era dubbio alcuno in merito: Irina Shayk si sta confermando una delle protagoniste assolute del Festival di Cannes 2025, non soltanto grazie alle sue clamorose apparizioni – non sempre impeccabili ma certamente degne di nota – sul red carpet, ma anche per i look di stampo casual con cui si aggira nella città francese tra un evento e l’altro. Dopo tailleur bianco ottico e infradito, infatti, eccola farci dono di un’altra mise interessante.

Irina Shayk, verde militare e animalier per la sua tenuta casual a Cannes 2025

Con la destrezza a fare di lei la top model che è, Irina Shayk ha dato prova di sapersi muovere con estrema nonchalance da un registro stilistico ad un altro mantenendo sempre la propria firma. Dopo il vaporoso abito da sera a pois firmato Giorgio Armani Privé della prima serata a Cannes 2025, è stata la volta di una creazione gotica d’archivio Yves Saint Laurent. Due ensemble eleganti ma opposti, uno più riuscito l’altro meno, ma che hanno catalizzato sicuramente l’attenzione generale.

Insomma, ogni sua apparizione sul tappeto scarlatto è studiata nei minimi dettagli, cucitale addosso sulla base della sua eclettica personalità: autentica e raffinata, incarna il mix perfetto tra grande classe e audacia.

Ebbene, i riflettori su di lei non si spengono mai: sono curiose anche le scelte che la supermodella di origine russa è solita fare per le sue mise off-duty, dapprima adottando una insolita combo tailleur e infradito, poi interpretando alla perfezione la tendenza del look monocromo tanto in voga attualmente.

Fonte: IPA

Nelle ore precedenti alla terza serata della kermesse, Irina Shayk è stata avvistata per le strade di con un outfit che la dipinge ancora una volta come un’esperta dei codici della moda contemporanea: semplice ma ben riuscito, l’abbinamento vedeva protagonista il verde militare attraverso una particolare blusa con scollo a portafoglio, a righe diagonali e simile ad un blazer, infilata in un paio di pantaloni a palazzo.

Ad accendere il look, elegantissimo e ancora dal taglio sartoriale ma un po’ cupo, erano gli accessori. Non è mancato il tocco animalier, dato da cintura pitonata in vita e stivaletto a richiamarne la medesima trama.

Irina Shayk delude nella seconda serata a Cannes 2025

Sul suo secondo tappeto rosso all’edizione del Festival di Cannes 2025, Irina Shayk ha sorpreso ogni presente con una – controversa – scelta di stile. Si trattava ovviamente di una creazione d’autore: protagonista della serata un capo d’archivio targato Yves Saint Laurent e risalente alla collezione haute couture del 1988, in velluto nero e dotato di ampia gonna a crinolina in taffetà, dal fascino senza tempo e le intense vibes gotiche.

Un look che ha diviso parecchio, e purtroppo deluso altrettanto. Sono stati infatti in molti a definirlo fuori stagione, data la pesantezza – figurativa e non – del tessuto principale a comporre l’abito, ma quel che ha messo d’accordo tutti è certo come non rendesse affatto giustizia alla bellezza mozzafiato della modella.